Autos kollidieren an der Autobahnauffahrt Theres

Am Mittwoch gegen 18 Uhr wollte den Angaben der Polizei zufolge ein 27-jähriger Mann aus Thüringen, der mit seinem Mercedes auf dem A70-Zubringer aus Richtung Theres unterwegs war, nach links auf die Autobahn in Richtung Bamberg abbiegen. Aus bisher unbekanntem Grund übersah er den Wagen einer Frau, die ihm mit ihrem VW Golf entgegenkam. Die beiden Autos stießen frontal zusammen, so dass an beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst wurden. Eine Frau im Mercedes des 27-Jährigen wurde am Kopf leicht verletzt und deshalb vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.



An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Die Autos waren laut Polizeiangaben so stark demoliert, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehren aus Obertheres und Horhausen waren mit über 30 Einsatzkräften vor Ort und kümmerten sich um die Verkehrsregelung und beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe.