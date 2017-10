Autofahrerin schwebt nach Unfall bei Ostheim in Lebensgefahr

von KLAUS SCHMITT

Eine 63-Jährige hatte mit ihrem Kleinwagen, einem Fiat, aus Richtung Goßmannsdorf kommend die B 303 in Richtung Ostheim überqueren wollen. Dabei übersah sie offenbar einen Mazda auf der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße, der sich aus Richtung Schweinfurt näherte. Auf der Kreuzung prallte der Fiat gegen den Mazda.



Die 63-jährige Fiat-Fahrerin, die allein in ihrem Autos saß, erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort per Hubschrauber in eine Klinik nach Würzburg geflogen. Die Insassen des Mazdas, eine vierköpfige Familie, wurden alle leicht verletzt.



Beide Autos haben nur noch Schrottwert. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.



Straße gesperrt

An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Helfern im Einsatz. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst des Roten Kreuzes mit mehreren Fahrzeugen, der Hubschrauber sowie die Feuerwehren aus Hofheim, Ostheim und Königsberg gekommen.



Der Verkehr war auf der Bundesstraße während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten nicht möglich. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.