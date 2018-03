Aus eiskaltem Wasser gerettet

Vor einigen Tagen, als eine Frau mit ihrem Hund in das Eis des teilweise zugefrorenen Galgenfeldsees in Haßfurt eingebrochen war, zeigte sich wieder, wie wertvoll eine gut funktionierende Eisrettung ist. Die Wasserwacht Sand/Zeil, die ihren Einsatz vorzeitig abbrechen konnte, hatte unmittelbar davor auf dem Sander Baggersee den Ernstfall geprobt.

Bis zum Oberkörper steckte sie im eiskalten Wasser in einem Eisloch und schrie um Hilfe. Rettungsschwimmerin Sara Klopf (21) spielte das Opfer, war aber natürlich vom Ufer aus durch Seile gesichert.

Schnell wurde die Lage erkundet und ein Eisrettungsschlitten mittels einer Pressluftflasche in Minutenschnelle aufgeblasen. Die Helfer begaben sich dann mit dem Rettungsgerät auf den Baggersee. Auf den noch zugefrorenen Stellen ging es rutschend voran, während die Retter in anderen Bereichen des Sees schwimmen mussten.

Patientenschonend wurde die Verunglückte an Bord des Rettungsschlittens gebracht und an Land dem fiktiven Rettungsdienst übergeben. Mehrere Szenarien wurden durchgespielt, so dass alle ehrenamtlichen Kräfte mal zum Einsatz kamen. Auch eine Schleifkorbtrage, die auch bei anderen Unglücksszenarien von den Feuerwehren benutzt wird, wurde bei der Eisrettung verwendet.

"Besonders unseren Jugendlichen gaben wir hier die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen in der Praxis zu vertiefen", sagte Thomas Lauer, der stellvertretende technische Leiter der Ortsgruppe.

Auch der Einsatzleiter Wasserrettungsdienst, Johannes Rennert, war sehr zufrieden mit dem Ablauf der Übung: "Die Jungs und Mädels können stolz auf sich sein. Sie haben ihre Sache sehr gut gemacht. Natürlich ist bei einer Übung nicht immer alles perfekt, aber genau dafür wird ja geübt, um sich ständig zu verbessern."



Tipps für den Ernstfall

Der 18-jährige Jonathan Jung, der erstmals an einer Eisrettungsübung teilnahm, pflichtet Rennert bei: "Nur Übung macht den Meister, und ich freue mich, dass alles so gut geklappt hat."

Auch wenn sich für diesen Winter das Thema "Eiseinbruch" wahrscheinlich erledigt hat, gibt die Wasserwacht dennoch Tipps, wie man sich im Ernstfall verhalten soll:

Grundsätzlich sollen Eisflächen erst betreten werden, wenn sie nach einer längeren Frostperiode zugefroren und von der zuständigen Gemeinde freigegeben sind. Bei Einbruchgefahr muss sofort ein Notruf unter der 112 abgesetzt werden. Der Körper kühlt nämlich innerhalb weniger Minuten aus und man verliert sehr schnell seine Kräfte. Es empfiehlt sich, wenn noch möglich, sich flach auf das Eis zu legen und zu versuchen, zum Ufer zurückzukriechen.

Ersthelfer sollten sich nur mit einer Leiter oder einem Schlitten, ebenfalls kriechend, zum Einbruchsort vorarbeiten. Dem Eingebrochenen darf dann auf keinen Fall die Hand gereicht werden, sondern besser ein Gegenstand.