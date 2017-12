Aufnahme von der Itz landet auf Platz 1

Zu einem Fotowettbewerb hatte die Gemeinde aufgerufen, mit der Maßgabe, dass aktuelle Motive im Jahreslauf aus Untermerzbach und den Gemeindeteilen mit dem Objektiv eingefangen werden. Das Thema wurde ganz bewusst weit gefasst, damit jeder, ob Jung oder Alt, seine Vorstellungen von beachtenswerten Objekten fotografieren konnte. Bis Ende Oktober mussten die Bilder der Gemeinde vorliegen.

Beim Weihnachtsmarkt im "Komm" wurden am Samstag die Preisträger von Bürgermeister Helmut Dietz (SPD) ausgezeichnet. Dieser zeigte sich erfreut darüber, dass Bürger dem Aufruf der Gemeinde, per Foto Lebenseindrücke aus ihrem Umfeld aufzunehmen, gefolgt waren. "Wir haben mit dem Fotowettbewerb einen Effekt erzielt, der uns sehr gefreut hat: Am Ergebnis der Bilder sieht man, dass es viele bei uns gibt, die sich in der Natur bewegen. Sie haben Momente eingefangen, die oft nur kurz zu sehen sind", sagte Dietz. Er selbst sei in Hemmendorf am Schäfersgarten unterwegs und ganz überrascht gewesen, als er eine "Hasenhochzeit" mit seinem Handy einfangen konnte, wobei sich Häsin und Hase nicht hätten stören lassen.

Das Ergebnis der Fotografen könne im ersten Stock des "Komm" begutachtet werden. Die Ausstellung sei bis zum 22. Dezember zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.



Alle zu Siegern erklärt

Am Ende eines Wettbewerbes stehe, nach der Bewertung der Bilder, die Prämierung. "Sie alle, gleich welchen Platz Sie haben, sind Sieger und haben mit ihren Fotos dazu beigetragen, dass wir hie und da einen Blick auf unsere schöne Natur erhaschen können", sagte das Gemeindeoberhaupt.

Marion Häfner aus Gleusdorf wurde mit einem winterlichen Foto an der Itz bei Gleusdorf Siegerin. Für sie nahm ihr Mann den Preis entgegen, da sie selbst aus privaten Gründen nicht anwesend sein konnte. Edgar Maier aus Ebern, Verwaltungsleiter in der Gemeinde Untermerzbach, belegte mit einem stimmungs- und farbenfrohen Bild bei Gereuth Platz zwei.

Gerda Schwarzböck aus Untermerzbach belegte mit einer Aufnahme der Itz im Raureif Platz drei. "Das Bild habe ich bei einem Spaziergang letztes Jahr an Silvester am Judenfriedhof Untermerzbach mit meinem Handy gemacht, weil mich dieser Anblick dazu animierte", sagte Gerda Schwarzböck, die von sich sagt, nicht so die Fotografin zu sein. Als sie im Gemeindeboten von dem Wettbewerb gelesen habe, reichte sie das Foto trotzdem ein. "Dass ich damit Platz drei belegen konnte, hat mich überrascht, aber auch sehr gefreut", sagte die Untermerzbacherin und lacht. "Mit diesem Schnappschuss habe ich ins Volle getroffen."



Sonderpreise verliehen

Sonderpreise gingen an Ottmar Müller, Obermerzbach, ein "fleißiger Fotograf", wie der Bürgermeister sagte, an den Mitarbeiter des Bauhofes Untermerzbach, Joachim Büchner aus Truschenhof, und an Barbara Morgenroth aus Untermerzbach. Die Preisträger erhielten ein Präsent und den Fotokalender der Gemeinde Untermerzbach.