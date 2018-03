Audi prallt in Haßfurt auf einen stehenden Laster

Am Donnerstag gegen 7.30 Uhr befuhr der 28-Jährige laut Polizeiangaben mit seinem Audi die Osttangente in Richtung Zeil. Auf der rechten Seite der Straße stand ein Mercedes-Lastwagen, dessen Fahrer dort eine Baustellenbeschilderung anbrachte. Der Audi-Fahrer übersah den stehenden Lkw und krachte mit der Fahrzeugfront seines Wagens in das Heck des Lasters.



Der 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Lkw-Insassen blieben unverletzt. Der Lastwagen war noch fahrbereit, der Audi musste abgeschleppt werden. Austretende Kühlerflüssigkeit beseitigte die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt. Die Truppe reinigte auch die Fahrbahn. Die Haßfurter Polizei schätzt den gesamten Schaden auf rund 8000 Euro.



Wegen des Unfalls bildete sich ein erheblicher Stau auf der Osttangente. Das erschwerte auch die Anfahrt der Feuerwehr, wie die Helfer mitteilten. Mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften war die Haßfurter Feuerwehr vor Ort.