Anziehungspunkt für die ganze Region

Netzwerk für den gesamten Main als Lebensader



Warum überhaupt ein solcher Neubau? Die Franz-Hofmann-Halle in Knetzgau, einst Veranstaltungszentrum teils für den ganzen Landkreis, ist heute marode und unsanierbar. Eine neueVeranstaltungshalle ist für die Kommune nicht finanzierbar, es gibt keine Fördermittel.In Knetzgau hat man intensiv nachgedacht, wie man zu einem neuen Veranstaltungszentrum kommen kann. Ein Hallenneubau ist teuer und es gibt keine Zuschüsse. Für den Bürgermeister klar: Das kann seine Gemeinde nicht stemmen. Einen gangbaren Weg scheint - der Nachbar Sand hat es in ähnlicher Weise mit seinem Kunstrasenplatz und der Sport- und Kulturhalle vorgemacht - das europäische Leader-Programm zu öffnen.Das Maininformationszentrum in Knetzgau wird allerdings ein bisschen mehr der Griff nach den Sternen sein: Wenn die Machbarkeitsstudie akzeptiert wird, ist es das größte Leader-Projekt im Landkreis Haßberge.Denn Knetzgau will nicht nur Veranstaltungsräume für seine Vereine schaffen, es will mit dem "MIZ 359" ein Netzwerk knüpfen zu Kommunen und Städten entlang des gesamten Main. Sie sollen hier einen Kristallisationspunkt finden, an dem über den Main aufgeklärt wird als Lebensader und Energiequelle Nordbayerns. Die Universität Würzburg interessiert sich dafür, denn die Studenten müssen Praxisarbeit leisten. Ein Standort in Knetzgau käme da recht.Mit dem MIZ 359 verknüpft sein soll aber auch, wie Planerin Silke Petzold klar machte, auch eine Vielfalt an Freizeitattraktionen. Die Spezialistin für Besucherzentren stellte einen futuristischen Entwurf vor, der bei einigen Anwesenden Begeisterung auslöste.Aus der Diskussion am Mittwochabend nahm Bürgermeister Stefan Paulus viele Anregungen mit, was hier am Standort der früheren Franz-Hofmann-Halle einmal verwirklicht werden könnte: Von der schwimmenden Aussichtsplattform im Main bis hin zu Badebucht und Bootsverleih.Mehr lesen Sie hier unter InfrankenPlus