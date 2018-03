Anspruch auf Entlastungsbetrag

Die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes am Landratsamt Haßberge informieren und beraten rund um die Pflege. Wer zu Hause gepflegt wird, hat einen Anspruch auf zusätzliche Entlastungsleistungen. Dafür erhalten Pflegebedürftige ab Pflegegrad 1 einen sogenannten Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich. Dieser ist zweckgebunden und Bestandteil der Leistungen der häuslichen Pflege. Darauf weist Kathrin Glaubrecht, die Leiterin des Pflegestützpunktes am Landratsamt Haßberge, hin.



Zweckgebundene Mittel

Der Entlastungsbetrag darf nur für bestimmte Betreuungs- und Entlastungsangebote verwendet werden:

- für den Eigenanteil der Tages- und der Kurzzeitpflege

- für haushaltsnahe Dienstleistungen wie Reinigungsarbeiten oder die Zubereitung von Mahlzeiten durch anerkannte Anbieter

- für Angebote zur stundenweisen Betreuung von dementiell erkrankten Menschen, die zu Hause gepflegt werden.

Wer den monatlichen Entlastungsbetrag in einem Kalenderjahr nicht vollständig in An-spruch nimmt, dem werden die Beträge automatisch auf das nächste Kalenderhalbjahr übertragen und können bis zum 30. Juni genutzt werden. Das angesparte Geld kann dann zum Beispiel für die Finanzierung des Eigenanteils einer Kurzzeitpflege herangezogen werden.



Wer hat einen Anspruch?

Jeder hat einen Anspruch auf die Entlastungsleistungen, sobald die Pflegebedürftigkeit vom Medizinischen Dienst der Kassen bestätigt wurde. Allerdings muss beachtet werden, dass die Leistungen nur gegen Vorlage der Rechnung gezahlt werden. Es gilt das so genannte Kostenerstattungsprinzip.

Weitere Informationen zum Entlastungsbetrag sowie zur Kostenerstattung gibt es im Pflegestützpunkt am Landratsamt Haßberge. Darüber hinaus berät der Pflegestützpunkt zu allen Fragen rund um die Pflegeversicherung und die Pflegebedürftigkeit. Die Öffnungszei-ten sind jeweils montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 17 Uhr.

Für Informationen, Terminvereinbarungen und telefonische Pflegeberatungen sind die Mitarbeiterinnen des Pflegestütz-punktes unter der Telefonnummer 09521/27495 zu erreichen. red