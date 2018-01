Altarbibeln für die Kirchen und neue Prädikantin

Beim Gottesdienst am vergangenen Sonntag hatte das evangelische Dekanat Rügheim allen Grund zur Freude: Zum einen wurde Charlotte Seitz als neue Prädikantin in ihr Amt eingeführt, zum anderen konnten die Vertreter einer jeden Kirchengemeinde aus den Händen von Regionalbischöfin Dorothea Greiner (Bayreuth) eine neue Altarbibel in der revidierten Luther-Übersetzung in Empfang nehmen. Den Gottesdienst umrahmten musikalisch der Posaunenchor unter der Leitung von Robert Grüll sowie Christina Fallenbacher an der Orgel.

Nach Intrade, Begrüßungsworten, Eingangslied und Introitus nahmen Dorothea Greiner und Dekan Jürgen Blechschmidt die Amtseinführung von Charlotte Seitz vor, die in den Prädikantendienst in der Kirchengemeinde Haßfurt sowie im Dekanat Rügheim berufen wurde. Wie die Regionalbischöfin betonte, berufe die evangelische Kirche Menschen zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung durch Ordination oder Beauftragung, so wie sie Charlotte Seitz in diesem Gottesdienst zuteil wurde. Neben Dorothea Greiner und Jürgen Blechschmidt gaben ihr Claudia Flemisch, Irmtraut Neubert, Liselotte Fertinger und Norbert Seimer ein selbst ausgesuchtes Segenswort mit auf den Weg.

In der sich anschließenden Predigt blickte die Regionalbischöfin zunächst noch einmal zurück auf das Reformationsjubiläum im Dekanat Rügheim im vergangenen Jahr. Sie stellte heraus, dass jedem der vier Orte Coburg, Altenstein, Königsberg und Rügheim ein Kerninhalt der Reformation zugeordnet gewesen sei, nämlich Christus, Glaube, Gnade und Heilige Schrift.



Eine Bibel für die Kirchen

Schon damals sei es im abendlichen Gottesdienst um die Bibel gegangen, und alle Anwesenden hätten eine solche kostenlos mit nach Hause nehmen können. "Und heute bekommen alle Kirchengemeinden des Dekanatsbezirks eine Bibel für ihre Kirche geschenkt!"

Im Weiteren beleuchtete Greiner die drei Seiten des Bibelwortes aus Petrus 2, 23 - 25, das nach ihrer Aussage "lebendig und ewig ist und verkündigt wird". Dabei geht es im Wesentlichen um die Heilige Schrift, Christus und die Predigt. Für letztere - und hier nahm sie Bezug auf die Berufung von Charlotte Seitz - "brauchen wir Menschen, die uns keine Allerweltsweisheiten erzählen, auch keine Personen, die nur Wissen über Gott und die Bibel vermitteln, sondern es braucht eigens ausgebildete Menschen, die beim Schreiben der Predigt fragen: Was willst du, Gott, der Gemeinde sagen?"



Offene Kirchen angemahnt

Im letzten Teil des Gottesdienstes bekamen dann die Repräsentanten der einzelnen Kirchengemeinden eine neue Altarbibel überreicht.

Regionalbischöfin Greiner nahm dies zum Anlass, einen abschließenden Appell an alle Anwesenden zu richten: "Wir brauchen aber nicht nur offene Bibeln, sondern auch Kirchen, die nicht nur sonntags, sondern täglich geöffnet sind."

Nach dem Gottesdienst waren alle Besucher eingeladen, beim "Kirchenkaffee" in der Alten Schule in geselliger Runde ins Gespräch zu kommen - ein Angebot, das von den meisten gerne angenommen wurde.