Die Beziehungen der evangelischen Kirchengemeinden Rentweinsdorf und Salmsdorf zur Rehabilitationseinrichtung "Lifegate" (Tor zum Leben) in Beit Jala/Jerusalem bestehen seit 1992 und werden fortgeführt. Im vergangenen Jahr wurde die segensreiche Arbeit mit Kindern und jungen Menschen mit Behinderungen wieder großzügig unterstützt.

Als gemeinnützige Organisation darf "Lifegate" in Beit Jala kein großes Einkommen erwirtschaften. Viele palästinensische Christen haben aber bei "Lifegate", dank der Unterstützung von hier, einen guten, stabilen Arbeitsplatz. Behinderte sehen eine echte Zukunftsperspektive durch Bildung und Ausbildung und können für ihren Lebensunterhalt sorgen. "Lifegate" setzt sich für Frieden und Versöhnung zwischen Palästinensern und Israelis ein und setzt gute Taten und Begegnungen gegen Gewalt und Verachtung.

In diesen Tagen sind Alfred und Renate Becker aus Heubach sowie Kurt Sperber und Christine Witter aus Salmsdorf von einem Arbeitseinsatz aus Beit Jala zurückgekehrt. Die handwerklichen Fähigkeiten von Becker und Sperber werden dort sehr geschätzt. Seit Anfang Februar haben sie die Behinderteneinrichtung wieder mit einem Arbeitseinsatz unterstützt. Die Männer fliesten im Kindergarten die Wände und erledigten im Gästehaus dringende Reparaturarbeiten, während sich die mitgereisten Frauen in der Klosterküche nützlich machten.



Dank für die Unterstützungen

Der Leiter der dortigen Einrichtung, Burghard Schunkert, würdigte den Arbeitseinsatz der Rentweinsdorfer Kirchengemeindeglieder entsprechend. "Wir leben in einer Welt, die immer näher zusammenrückt, und Probleme, die weit weg zu sein scheinen, kommen uns auf einmal ganz nah. Jesus hat die Menschen in die Welt gestellt, um Salz und Licht zu sein, und er nutzt uns oft als seine Hände und Füße, um dort zu sein, wo wir gebraucht werden", betonte Schunkert in einem Brief an alle Freunde in Deutschland und bedankte sich für die Unterstützungen aus Rentweindorf und dem gesamten Dekanat.

Die Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes, Renate Becker, hatte an Schunkert eine Spende aus Produktenverkauf und Kollekten für die dortige segensreiche Friedensarbeit übergeben.