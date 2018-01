"Allmilmö" in Zeil produziert wieder Küchen

Im vergangenen Jahr hatte es noch so ausgesehen, dass bei der Firma "Allmilmö" in Zeil die Lichter endgültig ausgehen sollten. Der Küchenhersteller mit seinen damals knapp 200 Beschäftigten hatte im Februar Insolvenz angemeldet und wurde unter vorläufige Insolvenzverwaltung gestellt. Ein Insolvenzverwalter aus Mittelfranken bemühte sich, einen Investor zu finden, der das angeschlagene Unternehmen übernehmen sollte. Vergeblich. Alles deutete im Laufe des vergangenen Jahres darauf hin, dass die einst vom Zeiler Ehrenbürger Heinz Milewski aufgebaute Firma, die in ihren besten Zeiten fast 1500 Mitarbeiter hatte, bald nicht mehr existieren würde.



Das ist inzwischen anders. Auf dem Gelände von "Allmilmö" werden wieder Küchen hergestellt. Dazu sind zwei Firmen neu gegründet worden, wie Martin Tully, der Vertriebsleiter Inland, in einer Mitteilung an unsere Redaktion bestätigte. Er schreibt: "Nach dem erfolgreichen Neustart der ,allmilmö' Vertriebs GmbH & Co. KG im September vorigen Jahres meldet das Unternehmen nun weitere Neuigkeiten hinsichtlich der Fertigung von Küchenmöbel, des bisherigen Geschäftsverlaufs und der vertrieblichen Ausrichtung. Im Oktober 2017 wurde die Produktion von Küchenmöbeln in Zeil durch das Schwesterunternehmen Zeiler Produktions GmbH wieder aufgenommen."



Die beiden Firmen laufen dem Vernehmen nach unter dem Dach der La-Cour-Gruppe (Schweinfurt), die 1996 das damals in Konkurs geratene "Milewski Möbelwerk" ("allmilmö") übernommen hatte und bis zur Insolvenz 2017 betrieb. Bis Ende Dezember 2017 sind laut Tully bereits einige hundert Küchen gefertigt und ausgeliefert worden. "Die neuen Unternehmen können dabei auf ein motiviertes und flexibles Team von zirka 60 Fachkräften in der Fertigung, im Vertrieb und der Verwaltung bauen", erklärt Martin Tully weiter.



Die Produktpalette umfasst nach seinen Angaben Küchen im Einstiegsbereich bis hin zu Erzeugnissen im mittleren und oberen Segment. Tully: "Für die hochwertige Qualität ist die Marke ,allmilmö' weltweit bekannt." Der wichtige Markenname hat vermutlich dazu beigetragen, dass jetzt in Zeil wieder produziert werden kann.



Die Absatzmärkte sind den Angaben zufolge neben Deutschland im europäischen Ausland vor allem Frankreich, Schweiz, Irland und Russland. Darüber hinaus sei der Export nach China, Taiwan, Japan und in den Libanon "eine wichtige Säule im Vertrieb". Der Verkauf an Endverbraucher wird laut Firmenangaben weiterhin weltweit über Küchenfachgeschäfte betrieben. Zusätzlich werde der Objektmarkt im Inland und im Export weiter forciert.



Für regionale Kücheninteressenten startet "Allmilmö" ab sofort einen Fabrikverkauf in der Werkausstellung in Zeil. Dort befinden sich auf 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche 30 Küchen in verschiedenen Größen und Ausführungen.



Zur Wirtschaftlichkeit tragen nach den Firmenangaben "die Optimierung der Ablaufprozesse und die sukzessive räumliche Neugestaltung der einzelnen Abteilungen bei". Dabei werden weitere Flächen in den großen Hallen frei, die an andere Unternehmen vermietet werden können. Auf dem großen Areal sind schon andere Firmen, etwa eine Autowerkstatt, tätig. Vor allem Betriebe aus der Logistikbranche könnte sich der Küchenmöbelhersteller auf dem Gelände vorstellen.



Insgesamt schauen die beiden neuen "Allmilmö"-Firmen hoffnungsvoll in die Zukunft. Martin Tully erklärt: "Für die nächsten Monate stehen größere Aufträge zur Produktion an und weitere Projektaufträge sind fest angekündigt, so dass man zuversichtlich in die Zukunft schauen kann. "