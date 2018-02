Alles im Griff beim Fußball und der Feuerwehr

Die "Jecken" sorgten in den Memmelsdorfer Straßen mit der Blaskapelle Gereuth für Stimmung und zahlreiche Zuschauer standen Spalier, als der Gaudiwurm an ihnen vorüberzog.



Angeführt wurde der Zug von Bürgermeister Helmut Dietz, der eine flotte Mexikanerin (Birgitt Finzel) und eine junge Rittersfrau (Sandra Schramm) als "Flankenschutz" dabei hatte. "Vielleicht braucht er ja mit 60 schon seitliche Unterstützung", feixten die beiden Damen, und Sandra Schramm wies darauf hin, dass sie schon für 2020 (nächste Bürgermeisterwahl) gerüstet sei.



Ihr "Rüstzeug" hierfür trug sie auf dem Rücken mit. Eine Andeutung der CSU-Frau an den SPD-Bürgermeister?



Den Wertstoffhof hatte die BRK-Bereitschaft Memmelsdorf wegen der dortigen Öffnungszeiten ins Visier genommen. "Die Öffnungszeiten sind famos, da bringt man seinen Müll nicht los", oder "Die Begründung ist, man glaubt es nicht, der Landkreis spart scheinbar am Licht" und weil er nur samstags geöffnet ist, rät die BRK-Bereitschaft: "Nummern zieh'n wird jetzt der Trend, weil am Samstag jeder zum Wertstoffhof rennt."



Der Gesangverein Memmelsdorf gibt die Hoffnung auf eine Gastwirtschaft oder ein anderes Etablissement nicht auf. "Wieder nix mit'n Wirtshaus worn, die Sucherei beginnt von vorn. Vielleicht käfft ja einer des Gekrusch, und mach da nei ein ,Moulin Rouge', Frauen lupfen die Röcke beim Can-Can und zeigen den Hintern, Einlass nur mit Frack und Zylinder."



"Das Ehrenamt ist Gold wert, bei der Jugendfeuerwehr zu sein, ist nie verkehrt." Damit machte die Jugendfeuerwehr Werbung für Nachwuchs, an dem es jedoch in Untermerzbach nicht fehlt. Das wird deutlich weil: "Gerüstet sind wir für die Zukunft schon, Merzbachs Jugendfeuerwehr ist die Sensation."



Die Fußballer des SVMU waren mit zwei dreirädrigen Mobilen gekommen und forderten die Eltern auf, dass ihre Kinder auch mitkicken können." Alles im Griff hat wohl ihr Trainer, denn: "Spieler, Trainer, König Walter Schubert hat uns im Griff, vom ersten bis zum letzten Pfiff."



Mit dabei auch die Kinder des Kindergartens Memmelsdorf, wobei sich die Erzieherinnen im Hausfrauenoutfit präsentierten. Die "Hütte Setzelsdorf" vom Nachbarort war mit dem Dschungelcamp gekommen. "Wir sind dabei, holt mich hier raus, denn das Bier ist aus."



Die Feuerwehr Memmelsdorf hat so ihr Problem, sie war mit einer alten Handspritze dabei. "Es gibt keine Lkw-Fahrer mehr, drum muss die alte Spritze wieder her" oder "Lkw-Fahrer finden ist schwer, ein leichteres Auto muss her."

Wenige Worte aber viel Aufsehen machten die "Memmelsdorfer Mädels." Sie stachen sie mit ihren auf Brust und Rücken leuchtend gelben, lachenden, grinsenden und küsschengebenden Emoji-Kostümen ins Auge. Eine aus der fröhlichen Weiberschar erklärt: "Also, man braucht nicht fragen, wir brauchen nichts schreiben, unsere Stimmung ist an den Bildchen, die wir tragen, sichtbar."