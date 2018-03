Adolf Müller zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Die DG hat keinen Vorsitzenden im herkömmlichen Sinn, sondern ein dreiköpfiges Vorstandsteam mit unterschiedlichen Aufgaben. Der neue Vorstand ist komplett verjüngt und seit 28. Oktober 2017 im Amt.

Andreas Müller, Sprecher des dreiköpfigen Vorstandsteams, sagte bei seiner Begrüßungsrede, dass das neue Vorstandsteam das Rad nicht neu erfinden, sondern an den Gepflogenheiten der bisherigen Vereinsarbeit anknüpfen, aber auch neue Ideen einbringen wolle. So sollen die Mitgliedsbeiträge künftig per Lastschriftverfahren eingehoben werden. "80 von 85 Mitgliedern die wir derzeit haben, gaben hierzu ihre Bereitschaft. Bei den anderen müssen wir den Beitrag wie bisher erheben", sagte der Vorsitzende. Die Mitgliederzahl sei insgesamt konstant. Die Höchstzahl gab es im Jahr 2006, als es 94 Mitglieder waren.

In seinem Rückblick nannte Andreas Müller einige Veranstaltungen wie die Nikolausfeier, die er als gute Einnahmequelle des Vereins bezeichnete. Ferner wurden Faschingstanz, Wirtessen, Kinderfasching und das Fischessen für den CSU-Ortsverband Maroldsweisach veranstaltet. "Wir werden bemüht sein, die Attraktivität unserer Veranstaltungen zu erhöhen und wenn möglich einige hinzuzugewinnen", sagte Müller. Vier Vorstandsitzungen habe es seit Oktober 2017 gegeben.

Ausblickend sagte Andreas Müller, dass die Dorfgemeinschaft am Festzug zum 900-jährigen Bestehen der Marktgemeinde Maroldsweisach im Juni teilnehmen werde und Arbeiten im Umfeld des Mehrzweckgebäudes nötig seien. Eventuell müssten Bäume weichen, die das Dach des Mehrzweckgebäudes "bedrohen". Die Nutzungsmodalitäten für das Mehrzweckgebäude wurden überarbeitet. So werden private Nutzungen von Nichtmitgliedern mit 80, für Mitglieder mit 50 Euro berechnet. Der Vorsitzende dankte allen, die sich für die DG einbrachten, und rief dazu auf, weiter die Ortschaft miteinander zu pflegen.

Den Kassenbericht erstattete Daniel Reinhart, der einen geringen Gewinn vermeldete. Ihm wurde gute Arbeit attestiert.

Verabschiedet und mit Präsenten bedacht wurden vom ehemaligen Vorstand Matthias Bernhard, Robert Müller, Irene Hemmer, Winfried Appel, Blanka Müller und Adolf Müller.

Bei der Jahresversammlung wurden Andreas und Johannes Müller geehrt. So erhielten für 25-jährige Mitgliedschaft Hildegunde Müller und Anneliese Müller eine Auszeichnung und ein Präsent. Winfried Appel, der 33 Jahre Kassierer der DG war, und Blanka Müller, die 18 Jahre als Zweite Vorsitzende fungierte, wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Die höchste Auszeichnung wurde Adolf Müller zuteil, der zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. Er stand 18 Jahre an der Spitze der DG, davor sechs Jahre als Zweiter Vorsitzender.

Andreas Müller stellte noch den neuen Präsentteller der DG vor, der bei besonderen Anlässen vergeben werden soll.