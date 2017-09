A70: Fahranfänger durch Scheibe aus Auto geschleudert und schwer verletzt

Ein Auto hat sich am Montagmittag auf der A70 bei Sand am Main überschlagen. Der 18-Jährige am Steuer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.Der 18-jährige Pkw-Fahrer verriss laut Angaben der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck nach einem Fahrfehler das Lenkrad, schleuderte mit seinem Peugeot nach rechts von der Fahrbahn und überschlug sich.Dabei wurde der nicht angeschnallte Fahranfänger aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld durch die Heckscheibe aus dem Fahrzeug geschleudert. Zur Landung des Rettungshubschraubers musste die A70 Richtung Würzburg für 20 Minuten gesperrt werden.Unterstützt bei der Unfallaufnahme wurde die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck von der Polizeiinspektion Haßfurt, der Feuerwehr aus Eltmann und der Autobahnmeisterei. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro.