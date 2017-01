Zwei Verletzte bei Unfall auf der A70 zwischen Eltmann und Viereth-Trunstadt

Ein 32-Jähriger überholte am Mittwochabend auf der A70 in Fahrtrichtung Bamberg zwischen den Anschlussstellen Eltmann und Viereth-Trunstadt mit seinem Auto mehrere Fahrzeuge. Laut ersten Informationen verlor er dann die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte mehrmals in die Leitplanke, bevor er quer zur Fahrbahn zum Stehen kam.Drei folgende Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Kontakt beziehungsweise Zusammenstoß mit dem Unfallfahrzeug.Zwei Beteiligte wurden bei dem Geschehen leicht verletzt - der 32-jährige Fahrer des überholenden Autos und ein weiterer Autofahrer. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die A70 in Fahrtrichtung Bamberg für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 25.000 Euro geschätzt.