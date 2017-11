Zwei Opel prallen in Haßfurt zusammen

Verletzungen erlitten zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Haßfurt. Gegen 10 Uhr passierte das Malheur in der Hofheimer Straße. Ein 52-jähriger Opel-Lenker (Astra) wollte, aus Richtung Hofheim kommend, nach links in ein Anwesen abbiegen und übersah hierbei den aus der Innenstadt entgegenkommenden Opel Zafira einer 58 Jahre alten Frau. Die beiden Autos stießen zusammen.



Der Unfallverursacher erlitt eine Kopfplatzwunde, die Fahrerin zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Beide Verkehrsteilnehmer wurden zur weiteren Untersuchung in das Haßfurter Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Haßfurter Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 8000 Euro. Der Verkehrsunfall und die Aufräumarbeiten beeinträchtigten den Verkehr in der Hofheimer Straße. Unser Bild zeigt die Unfallstelle mit den beiden demolierten Autos.