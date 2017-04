Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Fußgängerin in Haßfurt - Frau schwer verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin ist es am Samstagabend in Haßfurt gekommen. Laut Polizeibericht war eine 26-jährige Frau gegen 20 Uhr in Begleitung eines 15-Jährigen zu Fuß in der St.-Bruno-Straße unterwegs und bog nach rechts in die Sonnenstraße ab.



Von hinten folgte ein Radfahrer nach, der ebenfalls abbog und wegen unangepasster Geschwindigkeit mit der Fußgängerin zusammenstieß. Beide stürzten daraufhin zu Boden. Während die Frau bewusstlos liegenblieb, raffte sich der Radfahrer sofort wieder auf und fuhr fluchtartig davon. Erst nachdem der Junge die Verletzte ins Krankenhaus gebracht hatte und ihre Kopfverletzungen dort behandelt worden waren, wurde der Unfall bei der Polizei angezeigt. Diese sucht nun nach dem etwa 35-jährigen Radfahrer mit langen dunkelblonden Haaren und Drei-Tage-Bart, der in Haßfurt, Nähe Sonnenstraße oder Nähe Nassach wohnen müsste, und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, Telefon 09521-927130.