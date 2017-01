Zu viel getrunken: Auto überschlägt sich im Kreis Haßberge

Am Samstag fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Ford Fiesta um 03:35 Uhr aus Fürnbach kommend in Richtung Hummelmarter. Kurz vor dem Ortsbeginn kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern, so dass sich das Fahrzeug überschlug und im Straßengraben auf dem Dach liegen blieb. Dies berichtet die Polizei.



Bei der Unfallaufnahme wurde den Beamten schnell klar, dass nicht nur die Straßenverhältnisse für den Unfall verantwortlich gemacht werden können. Der unverletzte Fahrer roch stark nach Alkohol, ein Test ergab über 1,6 Promille. Beim Unfallverursacher musste daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerscheins beschlagnahmt werden. Der Sachschaden wird auf 7.000Euro geschätzt.