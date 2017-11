Zischeln zwischen den Steinen

Doch der erste Schreck von Sebastian Vey war rasch verflogen, und dann überwog die Neugier. Den seltenen Gast sollten auch seine beiden Söhne Nils und Michel nicht versäumen, fand der Ermershäuser. Als immer mehr Steine beiseite geräumt waren, hatten die Veys eine über einen Meter lange Schlange vor sich: "Natrix natrix", eine Ringelnatter.

Meist trifft man sie an Ufern von stehenden oder fließenden Gewässern an, wo sie ihre bevorzugte Beute (Amphibien und Fische) jagt.



In ganz Europa verbreitet



Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über praktisch ganz Europa. Vor allem in Österreich ist sie sehr verbreitet und fehlt nur im äußersten Norden Europas, auf Irland und einigen Inseln im Mittelmeer. Außerhalb Europas kommt die Ringelnatter im westlichen in Nordafrika, Teilen Kleinasiens sowie bis in das westliche China vor.

In Deutschland dagegen ist die Schlange nicht so bekannt. Die Leute erschrecken oft und halten sie für giftig. Versucht man sie zu ergreifen, verspritzt die Ringelnatter ihren intensiv riechenden Analdrüseninhalt. Das Reptil ist nicht giftig und gehört zu den geschützten Tierarten. Sebastian Vey und seine Söhne haben diese Informationen nachgelesen und den seltenen Gast genau studiert, ehe Vey die Schlange wieder auf freien Fuß, besser gesagt, auf die freie Schlangenhaut setzte.