Zimmerbrand in Bischofsheim - Zwei Menschen verletzt

Bei einem Zimmerbrand am Donnerstagmorgen in Bischofsheim erlitten zwei Hausbewohner, ein 43 und 42 Jahre altes Paar, eine leichte Rauchvergiftung.



Wie die Polizei mitteilt, war gegen 7.55 Uhr der Dunstabzug in der Küche in Brand geraten, nachdem sich ein Geschirrtuch auf der heißen Herdplatte entzündet hatte. Durch den Brand wurden noch die Holzpanelen oberhalb des Dunstabzuges in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem Geschehen entstand rund 1.500 Euro Sachschaden.



Der Brand war bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei bereits durch den Hausmieter gelöscht worden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Zeil war vor Ort und belüftete das Haus.



Neben den Hausbewohnern wurden noch deren 15 und 17 Jahre alten Kinder vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.