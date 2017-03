Zeil am Main: Auffahrunfall mit Verletzten

Am Dienstagmorgen fuhr auf der Entlastungsstraße in Zeil am Main ein 52-Jähriger mit seinem Opel auf einen Kleintransporter auf.



Die beiden Mitfahrer in dem Kleintransporter wurden hierbei leicht verletzt. An den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand laut Angaben der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro