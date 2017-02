Wonfurter Faschingsspezialisten begeistern

von ULRIKE LANGER

Bei der Premiere am ersten der drei Faschingsabende reagierte das Publikum begeistert.

Liesl Vogt moderierte, zeigte in Sketchen ihr komisches Talent und schwang auch noch in der FFW-Tanzgruppe die Beine. Sie gehört ebenso zu den bewährten Kräften wie Thomas Schuck. In seiner Paraderolle als Hausmeister gab er plastische Schilderungen über seine neue Aufgabe als Gemeinderat und glänzte als Bauchredner.



Sohn Linus entpuppt sich als Faschingstalent

Wobei Puppe Linus sein acht Jahre alter Sohn ist - nicht auf den Mund gefallen und hoffnungsvolles Talent.

Liesl Vogt und Steffi Eck traten als "Hanne und die Bürgermeisterin" auf und sorgten ebenfalls für hoffnungsvollen Nachwuchs: Ihre Töchter Pauline Vogt und Carolin Eck sprachen sehr lustigen Vortrag über ihre Mütter und nahmen ganz stolz ihren ersten Applaus mit.



Zu den Jüngsten zählen ohne Zweifel "Die heißen Holzscheidli" der Katholischen Jungen Gemeinde, die als "Wassernixen vom Löchla" für ihr Synchronschwimmen zu Walzerklängen gefeiert wurden. Ihnen standen die "Glitzerpuschel" der KJG in nichts nach.



Professionelle Show

Jung und professionell sind Chiara und Charlize Lauenburger vom Circus Lauenburger, der seit zehn Jahren in Wonfurt überwintert. Die beiden Schlangenakrobatinnen zeigten ihre neue, perfekte Show und wurden frenetisch gefeiert - die Lauenburgers gehören schon richtig nach Wonfurt.



Zwei Tanzshows mit herrlichen Choreographien bot die Jazz-Tanzgruppe "Unipart" der Volkshochschule Wonfurt unter Laura McKillop, die FFW-Tanzgruppe riss mit Aerobic regelrecht mit.



Das "Örtliche" hatten die "Stammakteure" Simone Wagenhäuser (Rettl) und Thomas Schuck (Schorsch) im Blick, etwa die Feldtage in Mariaburghausen: Da waren Regenschirme und Gummistiefel in Haßfurt ausverkauft. Dass der Wonfurter Bürgermeister der Jugend die vergammelte Hütte an der Lehmgrube als neues Domizil anbieten wollte, kommentierten sie: "Man merkt glei, dass der kee Kinner hat!" Weil öffentliche Toiletten auf dem frei gewordenen Grundstück neben der Kirche in Wonfurt wohl nicht verwirklicht werden, schlug Rettl vor: "Man könnt' doch in die Beichtstühl zwei Toiletten und mittendrin ein Waschbecken einbau'. Des wär a gut für den Touristenstrom."



Im schicken Fummel

Nicht wiederzuerkennen war Simone Wagenhäuser, die "Simmi ausm Unterdorf" - nach einer Typberatung erschien sie nicht in ihrem rosa "Fummel", sondern im "Leopardenlook"; macht schlanker. Außergewöhnlich dann der Sprachkurs in "Eulisch" für "Fortgeschrittene und Sitzengebliebene". Fabian Piermaier und Jakob Selig übersetzten Englisch mühelos in Fränkisch: "Yates gay show hair, ace sward Phil or bite", heißt: "Jetzt geh schau her, es wart' viel Arbeit". Oder "bring an s-level meat - on as muggy", heißt; "Bring än Esslöffel mit und es Maggi". Sketche zeigten ferner Michaela Selig, Diakon Michael Nowak, Simone Wagenhäuser, Horst Schneider, Markus Vollert, Fabian Piermaier, Viola Endres, Eva Braunreuter, Florian Klaus, Jakob Selig und Thekla Selig.

Das Männerballett trat am Ende speziell in Aktion: Fesch im schwarzen Anzug und Fliege präsentierten sich die Kerle in James-Bond-Manier in der Lochblende, dann warfen sie sich in Windeseile Kleider über und schwebten als "Balletttänzerinnen" über die Bühne.



Die mitwirkenden Gruppen:

Die heißen Holzscheidli der KJG : Pauline Vogt, Magdalena Vogt, Carolin Eck, Paola Smuda, Letizia Smuda, Melissa Demus, Louisa Hartmann, Leitung: Saskia Krohe, Emilia Schneider und Katharina Vogt.



Die KJG-Glitzerpuschel : Farameh Roth, Nina Voit, Minu Barthelme, Barbara Nowak, Anna Tempel, Leonie Bär, Emilia Helbig, Katharina Rohe, Kira Englert, Neele Nöller, Lena Eigner, Lena Keil, Leitung: Viola Endres, Sofie Vollert, Hannah Baunacher und Selina Saar.



Jazz Unipart : Anna-Lena Diem, Laura Tempel, Katharina Vogt, Eva Braunreuter, Hannah Braunreuter, Silke Dürr, Thekla Selig, Sarah Firsching, Viola Kuhn, Viola Endres, Lena Schneider, Saskia Krohe, Markus Vollert, Leitung: Laura McKillop.



FFW-Tanz : Thekla Selig, Eva Braunreuter, Lena Schneider, Felix Schwarz, Viola Endres, Markus Vollert, Liesl Vogt, Florian Klaus, Silke Dürr, Laura Glaser, Horst Schneider, Leitung: Lena Schneider und Viola Endres.



Männerballett : Thomas Schuck, Frank Gebauer, Erik Gehring, Horst Schneider, Michael Babel, Bernd Dietrich, Marius Schad, Martin Dürr, Leitung: Heidi Tempel, Lena Schneider und Alex Babel.



Weitere Funktionen

Moderation: Liesl Vogt,

Lichttechnik: Dominik Englert, Tontechnik: Marius Schad, Michael McKillop,

Requisiten: Florian Klaus, Michaela Selig,

Bühnenbild: Alexander Bähr, Conny Klaus, Horst Schneider, Los Krachos: Franz-Josef Selig, Egon Vogt, Karl Reiß,

Gesamtleitung & Organisation: Alexander Bähr.