Wo klassische Entwicklungshilfe versagt

Sehr nachdenkliche Menschen verließen am Mittwoch nach dem Vortrag von Reinhard Erös, Gründer der "Kinderhilfe Afghanistan", den Saal im Alten Rathaus von Haßfurt. Wer sich einfache Antworten etwa auf die Frage erhofft hatte, ob Afghanistan ein sicheres Land ist, in das man bedenkenlos abschieben kann, wurde enttäuscht. Aber eine sichere Aussage von Erös nahmen alle mit: Nur wenn wirkungsvoll Fluchtursachen in den Ländern Arabiens, Afrikas und auch Asiens bekämpft werden, ist zu verhindern, dass sich weitere Millionen von Menschen auf den Weg machen, weil ihnen der Tod durch Krieg, Krankheiten oder Hunger droht. Die klassische Entwicklungshilfe versage da bisher, urteilte Erös.



Ein Anpacker

Reinhard Erös ist ein Mann der klaren Worte, kein Sozialromantiker, sondern ein Anpacker. Deshalb hat der frühere Bundeswehrarzt, der in vielen Krisenregionen der Welt als medizinischer Organisator eingesetzt war, vor 15 Jahren den Dienst quittiert und ein eigenes Hilfswerk gegründet. Bildung und Gesundheitsversorgung, das sind für ihn die effektivsten Werkzeuge, um Fluchtursachen zu bekämpfen.



Erös zeigte auf, wie aus dem friedlichen Afghanistan, in dem ein ganz und gar unpolitischer Islam gepflegt wurde, "vergleichbar mit dem bayerischen Katholizismus", durch die Invasion der Sowjetarmee ein zerrüttetes Land wurde, das seinen Bewohnern kaum Zukunftsperspektiven bietet. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1979 begann der Versuch, "Afghanistan zur 16. Sowjet-Republik zu machen". Daraus wurde ein zehnjähriger Krieg, der die Gesellschaft veränderte.



Taliban an der Macht

"Danach kam ein Bruderkrieg, dann gelangten die Taliban an die Macht", so Erös. Seit 2001 sei die Nato im Land, doch nichts habe sich verbessert. Unsummen seien ausgegeben worden für die Militärtruppen, aber auch in Form von Entwicklungshilfe, doch das Geld sei verpufft in wirkungslosen Militäraktionen und in einem durch und durch korrupten Staatssystem. "Politiker, Polizisten, Richter - zu 99 Prozent korrupt", so das klare Urteil von Reinhard Erös. Deshalb komme Hilfe nicht an, wenn nur Gelder gewährt werden, deren Verwendung aber nicht überwacht.



Weil er das sah und keine Hilfsorganisation fand, die sich seinen Afghanistan-Plänen anschließend wollte, habe er selbst Hilfe organisiert und schlussendlich sein eigenes Hilfswerk gegründet. Von hier aus, wo seit Jahrzehnten zwischen zwei und drei Millionen afghanische Flüchtlinge leben, startete er seine Hilfe. In ständig wechselnden Höhlen im afghanischen Bergland an der Grenze zu Pakistan wurden "Kliniken" eingerichtet.



Erös forderte seine Zuhörer auf, sich den Realitäten zu stellen. Faktenbasiert, würden in Acapulco täglich 15 Mal mehr Menschen ermordet als in Kabul. "Mir fehlt die Definition für den Begriff Sicherheit", stellte er fest. Afghanistan sei mit Syrien heute das gewalttätigste Land der Welt, "aber Pakistan wird in den nächsten zwei Jahren zwei Millionen Flüchtlinge zurückschicken, die seit drei Jahrzehnten in Pakistan leben - das ist eine Katastrophe, über die niemand schreibt. Stattdessen herrscht große Aufregung über 50 Menschen, die aus Deutschland abgeschoben werden".



Erös machte deutlich, dass er die Flüchtlingshilfe in Deutschland hoch einschätze, doch werde sie sehr schnell an ihre Grenzen stoßen, weil ohne große Veränderungen im politischen Verhalten weitaus größere Flüchtlingswellen drohen.



Die Fluchtursachen bekämpfen

Deshalb wirbt er so intensiv dafür, die Fluchtursachen zu bekämpfen "aber darüber reden die Politiker nicht. Wochenlang über ein Burka-Verbot, aber nicht über die wirklich großen Probleme, die anstehen" - oft an diesem Abend schwang Frustration, Hilflosigkeit, Ärger in seiner Stimme mit.



Viele hochrangige Kontakte hat er, Ministerien zugearbeitet, Lösungsansätze aufgezeigt, doch die folgerichtigen Konsequenzen seien ausgeblieben. Im Ergebnis sei viel Geld ausgegeben worden und vor Ort habe sich nichts zum Besseren, eher zum Schlechteren verändert.



In einem Land, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung - auf dem Land 90 Prozent - Analphabeten sind, ist für ihn der Bau und Betrieb von Schulen der allererste Ansatz, die Perspektivlosigkeit als Fluchtursache zu beseitigen. Menschen, die gebildet sind, setzen sich auch gegen Willkür und Korruption zur Wehr.



Sein zweiter Ansatz ist die Ausbildung von Ärzten. Inzwischen hat die "Kinderhilfe Afghanistan" Schulen für 50 000 Kinder, gebaut, wobei die Mädchen besonders im Fokus stehen. Mittlerweile sei auch eine Universität für Männer und Frauen entstanden. "Wir unterrichten dort die wichtigen Fächer: Landwirtschaft, Journalismus und IT-Technik", erklärt Erös und auch in den Berufsschulen gibt es Schwerpunkte: Schneiderhandwerk und Fotovoltaik-Bau, um eine unabhängige Stromversorgung aufzubauen.



Gemeinsam mit Professoren entstanden auf seine Intiative und von ihm finanziert für die bestehenden Universitäten die ersten Medizin-Lehrbücher in der Landessprache Pashdi. "So was macht kein Entwicklungsminister, der baut Straßen, oder ein Dialysezentrum, dessen Benutzung sich keiner leisten kann. Die Leute brauchen medizinische Grundversorgung, Impfungen."



Handel mit Heroin

Er ging auch auf den Opium-Anbau in Afghanistan ein. "Der könnte auch die Basis für eine Pharmaindustrie sein, aber das wollen die Konzerne in den USA lieber nicht". So bleibt Afganistan Hauptlieferant für die Heroin-Produktion, der Erlös macht etwa ein Drittel des Staatshaushaltes aus.



Auch in Pakistan engagiert sich Erös. Hier haben Christen einen schweren Stand. Mit Pater Leonhard Steger hat er christlich-muslimische Mächen-Schulen aufgebaut, "das funktioniert", so der Praktiker. Er sieht Pakistan als das gefährlichste Land der islamischen Welt an, wegen seiner Größe und der 200 Atomsprengköpfe, über die das Land verfügt.



Die Zuhörer in der voll besetzten Rathaushalle waren beeindruckt von den Einblicken, die Dr. Erös gab, und von seinem Engagement, über das die Süddeutsche Zeitung titelte: "Die effektivste Hilfe". Eingeladen war Erös vom Lionsclub Haßberge und dem Kulturamt Haßfurt. Lions-Präsident Georg Hiernickel teilte mit, dass der Club die Kinderhilfe Afghanistan mit 1000 Euro unterstütze.



Weitere Informationen gibt es unter www.kinderhilfe-afghanistan.de , Spendenkonto: Kinderhilfe Afghanistan, Liga-Bank Regensburg, IBAN: DE08 7509 0300 0001 3250 00, BIC GENODEF1M05