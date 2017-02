Westheim ist in England wie zuhause

von CHRISTIANE REUTHER

"Hoch lebe die Königin!", die britische Queen Elizabeth "was very happy, to be in Westheim". Unter dem Motto: "Irland, Schottland, Königshaus, die WNZ begleitet England aus Europa raus", stand die britische Monarchie bei den Büttensitzungen im Mittelpunkt. Das närrische Publikum begeisterte das abendfüllende Programm mit Tänzen, Büttenreden und Sketchen. Nicht nur die Queen, alias Sitzungspräsident Bernhard Jilke "was very amused" über die Darbietungen der zahlreichen Akteure. Jilke führte im Übrigen auch durchs Programm.



Wunderbare Tanzdarbietungen

In ihren adretten Kostümen wirbelten die kleinen und großen Mädels der verschiedenen Tanzformationen themenbezogen über die Bühne und lockerten den Abend auf.



Routiniert gab WNZ-Ehrenpräsident Peter Melcher kritisch seinen Senf zur politischen Lage. Wie Melcher gehört Irmgard Hanel als Westheimer Urgestein zur alten Garde. Mit Enkelin Sophia Klement führte sie ein Wortgefecht zwischen Stadt- und Landfrau. Enkel Yannick Hanel wiederum beklagte in seiner Büttenrede als "Youngster" das peinliche Verhalten seiner Eltern beklagte - alles ohne Spickzettel.



Augenweide ohne Worte

Keine Kosten und Mühen hatten die Westheimer Narren gescheut und drei berühmte Pianisten alias Jenny Scholl, Andrea Werner und Christine Schweipold engagiert, die ohne große Worte eine Augenweide waren. Ebenfalls ein Augenschmaus war der Tanz der Fußballer vom TSV Westheim. Auch wenn die Jungs auf dem grünen Rasen momentan eher schwächeln, liefen sie auf der Faschingsbühne zur Hochform auf. Unter Assistenz von Bernhard Wahler hatten sich die Turnerfrauen mit einer tollen Einlage als "Rentnerballett" in die Herzen der Zuschauer getanzt und gesungen.



Mit "magischen Momenten" ließen Thomas Zeiß alias Magier "Zalando" und sein Assistent "Pfiffikus" in Person von Michael Zeiß staunen. In eine zeitgemäße Version brachten die "Märchenprinzen" Ralf Lilge als Königstochter, Bernhard Kempf als König, Joachim Schnös als Froschkönig und Harald Schreier als Erzähler Grimms Märchen. "Dinner for one" oder auf gut fränkisch "Assn für ena" komplettierte den Besuch im britischen Königreich: Annette Zeiß und Stefan Raßmann hatten als "Miss Sophie" und ihr treuer Buttler "James" - auf fränkisch natürlich "Johann" die Lacher auf ihrer Seite.



Große Finale

Als Gäste von der Zeiler Narrenzunft lästerten Christian Melchior und Dominik Syka als Rentner über ihre besseren Hälften. Bevor sich weit nach Mitternacht alle Akteure zum großen Finale auf der Bühne versammelten, hatten die Westheimer Musiker einen großen Auftritt. Als "Wasdämer Fregger" beleuchteten sie nicht nur das Dorfgeschehen, sondern sangen auch eine Lobeshymne auf "Wasdäm". Damit sorgten sie als "Live-Band" für tolle Stimmung.



Geehrt wurden an diesem Abend durch Präsidiumsmitglied Christiane Stühler-Schneider von der Föderation Europäischer Narren die Westheimer Aktiven Renate Leuchter und Yannik Hanel (FEN-Jahresorden), Heike Zeiß (Narr von Europa in Silber) und Elfriede Zeiß (Gold).



Akteure bei den Büttensitzungen der WNZ

Marschtanzgruppe "The Queens" : Linda Deißler, Alina Zeiß, Luisa Metzner, Luisa Kober, Elena Zeiß, Johanna Raßmann, Anna- Lena Jilke, Nadja Wahler, Eva Deißler, Angelina Leuchter. Trainerin: Nina Köberich.



Showtanzgarde "Shaking Sisters" : Luisa Kober, Elena Zeiß, Mia- Marie Dütsch, Johanna Raßmann, Anna- Lena Jilke, Nadja Wahler, Eva Deißler, Angelina Leuchter, Annsophie Krieger, Laura Holzschuh, Enola Arndt, Maya Dütsch, Antonia Krämer Alexandra Geuß. Trainerin: Nina Köberich.



Tanzgruppe "The Dreamdancer" : Lena Reßmann, Hannah Reßmann, Romy Koch, Alina Schwemmlein, Nina Jilke, Emilia Scholl, Emilia Müller, Inja Kölbl, Marie Baier, Eva Raßmann, Anna- Maria Hauber, Nova Rottmann, Sophie Schmitt. Trainerinnen: Anette und Elena Zeiß, Mia Marie Dütsch.



"WNZ Zwerge" : Lana Koch, Elisa Hippacher, Paula Schweipold, Amelie Mützel, Sophie Meyer, Juliane Ullrich, Antonia Eirich, Luisa Lilge, Anna Schönland, Lena Wiltschka, Anne Beier, Amelie Hippacher, Johanna Eirich, Klara Buhlheller. Trainerinnen: Eva Schönland, Sophia Klement, Steffi Koch.



Männerballett : Joshua Betz, Marcel Braun, Julian Wirth, Mirko Persch, Daniel Weißkopf, Lukas Dusel, Mauritz Raab, Marcel Betz. Trainerinnen: Eva Schönland, Anna Ackermann, Ramona Kutschera.



"Rentner Ballett" : Elfriede Zeiß, Annemarie Markfelder, Irmgard Krines, Conny Enke, Gertrud Beier, Lissy Melchior, Thea Schnös, Waltraud Panzner.



"Drei Klavierspieler" : Jenny Scholl, Andrea Werner und Christine Schweipold.



"Märchenprinzen" : Ralf Lilge, Harald Schreier, Joachim Schnös, Bernhard Kempf.



"Magische Momente" : Thomas und Michael Zeiß.



"Wasdämer Fregger" : Bernhard Wahler, Elias Krug, Tobias Eirich, Hannes Zaske, Benjamin Zaske, Dominik Leuchter, Bernhard Löhr.



"Dinner for one" : Stefan Raßmann und Annette Zeiß



Einzelakteure: Irmgard Hanel und Sophia Klement, Yannik Hanel, Peter Melcher, Christian Melchior und Dominik Syka.