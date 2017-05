Wenn ein Wanderer Gas gibt...

von KLAUS SCHMITT

Viel Platz hatten die Vier in ihrem Auto nicht. Es war ein bisschen eng. Aber es herrschte eine ausgelassene Stimmung in dem Wagen, den Fred Schmitt mit den drei weiteren Insassen auf den Zeiler Marktplatz gesteuert hatte. Der Mann aus Eckental im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt saß am Lenkrad eines besonderen Autos, und das dürfte auch der Grund für die gute Laune des Quartetts gewesen sein.



Fred Schmitt fuhr einen Wanderer W 24. Das Auto mit dem Baujahr 1938 war eines der ältesten Fahrzeuge und einer der Stars bei der Oldtimer-Ausfahrt Prichsenstadt Classics, die am Samstag durch den Kreis Haßberge führte. In Oberschwappach und später in Zeil stoppten die Fahrer ihre Autos - im Knetzgauer Gemeindeteil für die Mittagspause und in Zeil wurden die 76 Oldtimer und ihre Besatzungen dem Publikum auf dem Marktplatz vorgestellt. Die Teams kamen aus ganz Deutschland und einige aus dem benachbarten Ausland.



"Viel Spaß"

Fred Schmitt hatte den Wanderer W 24 von einem Freund, der in einem anderen Oldtimer mitfuhr, geliehen bekommen. Dem Mittelfranken machte es "viel Spaß", bei der Tour mitzumachen. Wenngleich: Gewöhnungsbedürftig ist ein solch altes Auto. Der Wanderer W 24 fühle sich "ein bisschen schwammig an", gestand der Fahrer, und das Getriebe laufe bisweilen hart.



Autos des Typs Wanderer W 24 sind in den Jahren 1937 bis 1940 produziert worden. Wanderer-Fahrzeuge gehören zur Audi-Gruppe. Insgesamt sind, wie bei Audi nachzulesen ist, 22 488 Wanderer W 24 hergestellt worden. 42 PS hat der Wagen und er erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von knapp über 100 Stundenkilometern.



Um Tempo ging es bei der Ausfahrt aber nicht. Die Fahrer und ihre Beifahrer sowie die weiteren Insassen wollten vielmehr die schöne Landschaft und vor allem die besonderen Fahrzeuge genießen.



Zum elften Mal fanden die Prichsenstadt Classics statt. Initiiert hatte sie Hermann Beetz mit seiner Frau, die im Kreis Kitzingen wohnen. Später trat die Stadt Prichsenstadt als Veranstalter auf. Die Organisation blieb aber in den Händen von Beetz. Zusammen mit über zehn Helfern hat der 66-Jährige auch die aktuelle Ausfahrt vorbereitet und gemanagt. Er war bei dem Stopp auf dem Zeiler Marktplatz ebenso dabei wie der Prichsenstadter Erste Bürgermeister René Schlehr.



Zwei Gründe waren es, die Hermann Beetz veranlasst hatten, die Oldtimer-Tour ins Leben zu rufen. Er hat Freude an alten Autos, und er wollte etwas für Prichsenstadt tun.



Die Prichenstadt Classics fanden an zwei Tagen statt. Am Samstag stand die 120 Kilometer lange Rundfahrt auf dem Programm. Sie startete in Prichsenstadt und führte über Grettstadt, Oberschwappach, Zeil, Ebrach und Geiselwind zurück zum Ausgangspunkt. Am Sonntag wurden die Oldtimer in Prichsenstadt präsentiert.



Und warum wurde ausgerechnet in Zeil Station gemacht? Da schauten sich die Ausrichter, wie Hermann Beetz freimütig einräumte, von der anderen großen Oldtimer-Tour in der Region, der Sachs Franken Classic, etwas ab. Die hatte schon mehrfach Zeil als Ort für einen Zwischenstopp gewählt. Zeil gefiel den Machern der Sachs Franken Classic, und, so Beetz, "wir schließen uns gerne an."



Es gibt eine weitere Gemeinsamkeit: Bei der Sachs Franken Classic sind immer wieder mal Prominente dabei. Der Polit-Kabarettist Urban Priol fuhr schon mehrfach in Zeil vor und weiter durch den Landkreis. Bei den Prichsenstadt Classics saß am Samstag Gerlinde Heßler neben ihrem Mann auf dem Beifahrersitz in einem alten BMW. Sie ist ebenfalls Kabarettistin und bekannt aus der Veitshöchheimer Faschingsfernsehsendung "Fastnacht in Franken".