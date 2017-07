Weit mehr als ein Sport

Seit 20 Jahren gibt es Aikido beim TV 1884 Zeil. Dazu fand ein Jubiläumslehrgang in der TV-Turnhalle mit Werner Wild, sechster Dan, und Peter Jung, dritter Dan (beide Aikikai Tokyo), statt.



Aikido gilt als die sanfte, "gewaltlose" Kampfkunst, die durch die Eleganz und Effektivität ihrer Bewegungsformen besticht. Im Aikido gibt es keinen Wettkampf, keinen Sieger oder Verlierer. Dem Aikido-Ausübenden ("Aikidoka") wird alles abverlangt, was Körperbeherrschung, Koordination sowie Achtsamkeit angeht. Aber auch Duldsamkeit, wenn mal etwas nicht sogleich klappt...



Wirksame Verteidigung

"Mit Aikido kann man eigentlich niemanden angreifen - aber man kann, wenn es keinen anderen Ausweg gibt, sich wirksam verteidigen, ohne den anderen dabei verletzen zu müssen", sagt Peter Jung, der diese Kampfkunst seit mehr als 30 Jahren regelmäßig trainiert, eine Trainer-C-Lizenz des Bayerischen Landessportverbandes für Breitensport/Aikido innehat und seine Erfahrung seit nun 20 Jahren im TV 1884 Zeil an seine Schüler weitergibt.

Aber auch sich selbst bildet er kontinuierlich weiter: "Wenn man nicht regelmäßig zu "großen Lehrern" fährt, ist die eigene Fortentwicklung schwierig", lautet seine Empfehlung. "Oder man lädt diese Lehrer zu sich in die heimatliche Übungsstätte, das Dojo, ein", fügt er mit einem verschmitzten Lachen hinzu.



So war der jetzt altehrwürdige Katsuaki Asai, achter Dan, des Aikikai Tokyo und oberster Repräsentant der Aikikai-Organisation in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren drei Mal in Zeil und hielt Aikido-Lehrgänge ab, die die Aikido-Gruppe des TV ausgerichtet hatte.



Unterschiedliche Facetten

"Aber selbstverständlich fahren wir auch zu anderen Aikido-Lehrern in Deutschland", meint Peter Jung, auch nach Frankreich, in die Schweiz, in die Niederlande. "Weltweit kann man Aikido in den unterschiedlichsten Facetten studieren - und gerade hier im fränkischen Raum gibt es zahlreiche weitere gute Aikido-Dojos: so zum Beispiel in Nürnberg, Schweinfurt und Bad Kissingen, aber natürlich auch Bamberg und Erlangen, wo Werner Wild, sechster Dan, einer der Lehrer von Peter Jung, mit bald 50-jähriger Aikido-Erfahrung, lehrt. Dan bedeutet übrigens Meistergrad, und je höher die Ziffer, desto mehr Erfahrung hat der Träger.



Und wie steht es mit der Vereinbarkeit mit dem Beruf, mit der Familie? Auf diese Frage erwidert Peter Jung: "Die Trainingszeiten sind etwas Unantastbares. Und dies seit 20 Jahren." Glücklicherweise trägt die Familie dieses Engagement mit: "Meine Frau und ich, wir haben uns beim Aikido kennengelernt", erklärt der Arzt.



Aufbau als Aufwärmtraining

So ist es gar nicht erstaunlich, dass bereits 20 Jahre seit dem ersten Trainingstag in Zeil vergangen sind, und gerade durch die zurückliegende Modernisierung der TV-Turnhalle im Birkenweg hat der Vorstand des TV 1884 Zeil der Aikido-Gruppe eine Heimstatt gegeben, in der es sich gut trainieren lässt und in der sich die Aikidoka wohl fühlen. Auch wenn die Matten vor und nach jedem Training auf- und wieder abgebaut werden müssen. Doch dies, so lacht der Trainer, "ist ja bereits ein Teil des Aufwärmtrainings."



20 Jahre Aikido im TV Zeil ist nach Einschätzung der Abteilung mehr als ein Grund zum Feiern. Es sind nämlich auch 20 Jahre Freundschaft, persönlicher Fortentwicklung und Lebensfreude. Es ging auf und ab und es gab nur ganz wenige Verletzungen.



"Do" ist der Weg: die innere und spürbare Entwicklung eines jeden Aikidoka. Dieses Üben, dieser Weg, ist nicht auf die Trainingszeit im Dojo, nicht auf die Matte beschränkt. Es führt schließlich zu einer Geisteshaltung, die frei ist von Angst und Aggression. Und diese muss nicht mit Gürtelfarben, Pokalen oder gar triumphierendem Sieg über den anderen nach außen gezeigt werden. Allenfalls vielleicht in der Ehre, irgendwann den "Schwarzen Gürtel" zusammen mit dem Hakama (eine Art japanischer Hosenrock) tragen zu dürfen.



Werner Wild hielt einen famosen Aikido-Lehrgang mit den Mitgliedern der Zeiler-Aikido-Gruppe und Teilnehmern aus Nürnberg, Schweinfurt, Bad Kissingen, Berlin und Rosenheim ab. Michael Stahl-Schlereth überbrachte die Glückwünsche des Vorstandes des TV Zeil, Alexander Baumann die des Aikikai Bayern, Axel Lask die des Fachverbands für Aikido in Bayern (FAB) im Bayerischen Landessportverband (BLSV).



Peter Jung unterrichtete den Aikido-Nachwuchs mit einem extra Kindertraining am Lehrgang. Seit zwei Jahren findet im TV Zeil auch wieder ein Aikido-Kindertraining statt. "Ja, mit einer früheren Kindergruppe führten wir auch schon auf den World Games in Mülheim an der Ruhr Aikido vor laufenden Fernsehkameras vor", bemerkte Peter Jung. "Aber auch wenn nicht alle die Geduld zum Üben aufbringen, die sicher nicht ganz einfachen Bewegungsabläufe zu verinnerlichen - diejenigen, die durchhalten, haben zumeist einen guten Zugang zu einer Einheit mit Körper, Seele und Geist, und können Aikido-Prinzipien auch im Alltag anwenden." red