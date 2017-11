Vorträge voller Spannung

Am Freitag, 7. Oktober, ab 16 Uhr geht es im Oberschleichacher Umweltbildungszentrum (Ubiz) um spannende Fragen: Die Energieberatung im Landkreis Haßberge hat zwei ausgewiesene Experten für eine Veranstaltung zum aktuellen Stand der Elektromobilität gewonnen.

Elektroautos leisten im Rahmen der Energiewende einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Emissionen im Straßenverkehr. Das aktuelle Förderprogramm der Bundesregierung soll umweltfreundlichen Antrieben deshalb Anschub geben.An dem Abend geht es um Reichweite, Ladeinfrastruktur und Praxistauglichkeit, wie auch um die Frage der Speichermöglichkeiten insgesamt und die Rolle, die Elektrofahrzeuge bei der Netzstabilität spielen können.



Zum stand der Technik

Im ersten Teil der Veranstaltung wird der Diplom-Physiker Marco Keller über den aktuellen Stand der Technik und die Nutzungsmöglichkeiten berichten. Der Entwicklungsstand verschiedener aktueller Fahrzeuge sowie ein Kostenvergleich werden erörtert. Am Beispiel der Überlandzentrale Lülsfeld zeigt der Referent nicht nur den Ausbau von öffentlichen Normal- und Schnellladesäulen im Versorgungsgebiet auf, sondern geht auch auf die Auswirkungen und Herausforderungen der Elektromobilität für die Stromnetze und Energieversorger ein.

Lassen sich die erneuerbaren Energien mit ihrem unterschiedlichen Stromangebot und die Elektromobilität vereinbaren? Fragen, die sich auch viele Kunden der Energieversorger stellen. Insbesondere, wenn sie selbst beispielsweise mit Photovoltaik Strom erzeugen und bereits ein Elektroauto fahren oder über die Anschaffung nachdenken.



Was ist ein Schwarmspeicher?

Antworten auch zu diesen Fragestellungen wurden an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt (FHWS) im Technologietransferzentrum Elektromobilität der Modellstadt Bad Neustadt an der Saale entwickelt: eine "bidirektionale" Ladestation für Elektrofahrzeuge. In der Praxis eines örtlichen Industriebetriebes werden mit Hilfe von Elektrofahrzeugen Spitzenlasten im Lastgang abgefedert, wodurch Stromkosten für den Betrieb eingespart werden. Umgekehrt können mehrere Elektroautos als sogenannter Schwarmspeicher örtliche Überschüsse aus erneuerbaren Energien auf dem Firmenparkplatz aufnehmen. Der Projektingenieur Sebastian Raab schildert die gewonnenen Testergebnisse der letzten Jahre und zeigt Chancen und Möglichkeiten auch für andere Bereiche auf. Für Sebastian Raab ist dieser Vortrag quasi ein "Heimspiel", denn er ist in direkter Nachbarschaft zum Ubiz aufgewachsen.

Die Veranstaltung der Energieberatung im Landkreis Haßberge in Kooperation mit der Überlandzentrale Lülsfeld und dem Technologietransferzentrum Elektromobilität der Würzburger Fachhochschule endet gegen 19.30 Uhr.

Im Anschluss besteht noch die Möglichkeit, in einer geschlossenen Veranstaltung einen zeitgeschichtlichen Dokumentarfilm (Originalton mit Untertiteln) zu sehen.

Er schildert die verrückte Geschichte eines großen Automobilkonzernes, der in kürzester Zeit ein schickes Elektroauto entwickeln ließ, um es wenige Jahre danach wieder komplett einzustampfen. Warum? Sehen Sie selbst! sw