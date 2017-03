Von der Körperspannung zum Klang

von JOHANNA ECKERT

Wenn es in der Realschule Ebern etwas lauter wird, dann hat das seine Berechtigung. Aber von wegen Krachmacher-Schule: "Wir haben uns die Musik bewusst als Profil ausgesucht", betont der stellvertretende Schulleiter Florian Schraud und hört genau zu, welche Töne die Altistin Christine Mittermair den Schülerinnen und Schülern der Klasse 6c entlockt.



Das "c" in der Klassenbezeichnung steht für "Chorklasse". Wer diese besucht, hat drei Stunden Musikunterricht in der Woche und darf, mit etwas Glück, mit den Nürnberger Symphonikern auf der Bühne stehen. Am 17. Mai findet in Nürnberg das Chorklassenkonzert statt und bereits zum dritten Mail ist auch die Realschule Ebern mit dabei.



Die Einzigen aus Unterfranken

Die Chorklassenarbeit an der Realschule läuft unter dem Rahmenprojekt "klasse.im.puls". Schirmherr Ludwig Spaenle, Bayerns Kultusminister, unterstützt damit Musikklassen an Mittel- und Realschulen. Bereits im Dezember starteten die Vorbereitungen für das Konzert in Nürnberg, bei dem 150 Mädchen und Jungen von fünf Chorklassen aus Bayern auf der Bühne stehen werden. "Wir sind dabei übrigens die Einzigen aus Unterfranken", freut sich Musiklehrer Bernd Schmidt.



"Beim Chorleitertreffen haben wir viel Organisatorisches besprochen. Nur schwarze Kleidung und kein Glitzer, zum Beispiel", erzählt er von den Vorbereitungen. Nicht nur die Garderobe der Eberner, sondern auch der richtige Klang obliegt dem Musiklehrer. Dabei bekommt Schmidt und sein Kollege Heiko Müller Unterstützung von den Profis.



Christine Mittermair ist Sängerin und derzeit in Gera am Theater und als Gesanglehrerin an der Universität in Bamberg tätig, wirkt bei der Dommusik in Fulda mit, unterrichtet in Naila und Strullendorf. "1000 Kilometer die Woche, das schafft mein Auto", sagt die Musikerin, die selbst in Nürnberg wohnt. Zwischen all ihren Konzert- und Unterrichtstätigkeiten engagiert sie sich bei dem Projekt "klasse.im.puls" als Dozentin: Sie vereinheitlicht den Klang aller Sänger, die beim Chorklassenkonzert in Nürnberg auf der Bühne stehen werden. Zur Stimmbildung ist die Altistin deshalb nach Ebern an die Realschule gekommen. "Hier wurde in dieser Richtung schon viel vorher gemacht", lobt Mittermair die Arbeit von Bernd Schmidt und den Ehrgeiz der Klasse 6c.



Konzentriert und aufmerksam

"Hilfestellungen, um lange singen zu können, ohne dass es anstrengend wird", beschreibt Mittermair Techniken, die sie den Schülern weitergibt. Dabei macht sie die Sänger auf Schlüsselwörter aufmerksam und beschreibt die Erzeugung von Tönen anhand alltäglicher Bilder. Körperspannung und die beste Atmung zum richtigen Zeitpunkt gehören dazu. "Nur wenn alle meine Sprache sprechen, dann funktioniert es auch", so Mittermair, die bereits zum dritten Mal in Ebern mit den Schülern arbeiten durfte. Letztere waren übrigens sehr konzentriert und aufmerksam: "Sie wussten gleich, was ich von ihnen will", freut sich Mittermair.



Mit diesem Input haben die Eberner nun auch die erste Gesamtprobe mit Chefdirigent Ingmar Beck in Nürnberg gemeistert. Dabei musten sich die Kinder sich auf andere Dirigiergewohnheiten umstellen, konnte. "Die Probe war sehr anstrengend. Hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Und die Schüler waren megastolz, dabei zu sein", so Musiklehrer Schmidt.