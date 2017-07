Von Sonne geblendet: 89-Jährige kracht in Ebern in parkenden Bagger

Am Mittwochmorgen kam es auf der Losbergstraße unterhalb des Freibades zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 89-jährige VW-Fahrerin gegen einen stehenden Bagger gefahren ist. Die ältere Dame sah laut Polizei den Bagger aufgrund der stark blendenden Sonne zu spät und fuhr gegen die Baggerschaufel.



Im Führerhaus des Baggers befand sich zum Unfallzeitpunkt niemand und es entstand kein Sachschaden. Am Polo entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Die komplette Frontseite wurde eingedrückt und Kühlerflüssigkeit trat aus. Das Fahrzeug musste schließlich abgeschleppt werden. Verletzt wurde die ältere Dame glücklicherweise nicht.