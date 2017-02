Von Fernlicht geblendet: Unfall in Zeil am Main mit drei Verletzten

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Donnerstagnacht gegen 22.53 Uhr, mit einem unbekannten Fahrzeug die Staatsstraße 2447 von Haßfurt kommend in Fahrtrichtung Zeil. Am Kreisverkehr bog er an der ersten Ausfahrt auf die Autobahnauffahrt in Richtung Knetzgau ab. Hierbei fuhr er mit Fernlicht und blendete einen von Knetzgau entgegenkommenden, 75 Jahre alten Fahrer. Die berichtet die Polizei.



Aufgrund des strömenden Regens und des aufblendenden, unbekannten Fahrzeugführers wurde der 75-Jähriger derart geblendet, dass er an einer leichten Rechtskurve geradeaus fuhr und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort erfasste er eine 55 Jahre alte Fahrerin, die in diesem Moment den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Knetzgau verließ.



Es kam zum Frontalzusammenstoß, wobei sowohl die 55-jährige Frau als auch zwei 75 und 95 Jahre alte Mitfahrerinnen Verletzungen davontrugen und anschließend vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden.



Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Zeil und Sand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 21.000 Euro beziffert. Der geschilderte Sachverhalt bestätigte sich für die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Haßfurt bereits bei der Anfahrt zur Unfallstelle, als sie ebenfalls von einem anderen Verkehrsteilnehmer geblendet wurden und dieses Blendphänomen auftrat.