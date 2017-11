Versuchter Totschlag vor Diskothek in Knetzgau

In den Morgenstunden des Sonntags hatte sich die Auseinandersetzung der beiden Männer vor der Diskothek in der Klingenstraße in Knetzgau im Landkreis Hassberge abgespielt. Der 21-Jährige hat seinem ein Jahr älteren Kontrahenten laut der Polizei zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so dass dieser zu Boden ging. Anschließend hat er ihn nach bisher vorliegenden Erkenntnissen mit dem Fuß gegen den Kopf getreten und ist dann geflüchtet.



Der Beschuldigte ist von Beamten der Kriminalpolizei in seiner Wohnung festgenommen und in eine Zelle der Schweinfurter Polizei gebracht worden. Nachdem der Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen Gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags gegen den Mann erlassen hat, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wie die Polizei berichtet.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde er am Montagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.