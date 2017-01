Verletzte Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto in Haßfurt

Kurz vor 16 Uhr befuhr am Dienstag ein 62-Jähriger mit seinem Auto die Osttangente in Haßfurt in Fahrtrichtung Sylbach.



Als er von dieser nach links in die Brüder-Becker-Straße einbog, kam es mit einer auf dem Radweg entlang der Osttangente fahrenden Radfahrerin, die Richtung Zeiler Straße unterwegs war, zum Zusammenstoß.



Die Radfahrerin hatte beim Überqueren der Brüder-Becker-Straße Vorfahrt zu gewähren. Sie wurde beim Zusammenstoß verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand laut Polizei Haßfurt kein Schaden.