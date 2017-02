Unwetter über Franken: Sturm richtet Schäden an

dpa/dvd

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde Franken von Sturmböen heimgesucht. Für zahlreiche Landkreis in Oberfranken und Unterfranken hatte der Deutsche Wetterdienst Unwetterwarnungen herausgegeben. Der Sturm hat in Nordbayern zahlreiche Schäden angerichtet.Bei Nürnberg kam es schon am frühen Donnerstagabend zu erstem Ungemach. Auf der B2 stadteinwärts in Richtung Nürnberg auf Höhe der Anschlussstelle Nürnberg Nord brachte der Wind einen Baum zum Umstürzen. Ein Autofahrer sah diesen zu spät und rauschte mitten in die Krone hinein.Er hatte jedoch Glück im Unglück und sein Fahrzeug trug nur leichte Schäden davon und konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Feuerwehr Heroldsberg (Lkr. Erlangen-Höchstadt) wurde alarmiert, um den Baum zu beseitigen.In Cadolzburg (Landkreis Fürth) stürzte nach Polizeiangaben ein Baum auf eine Stromleitung, so dass in einem Ortsteil für mehrere Stunden der Strom ausfiel. Im oberpfälzischen Schwandorf riss der Sturm das Dach eines Trafohäuschens herunter.Auch in Unterfranken gab es zahlreiche Feuerwehr- und Polizeieinsätze. Auch hier gab es abgeknickte Bäume und abgedeckte Dächer.Warnungen gab es darüber hinaus für den Raum Bamberg, Würzburg, Lichtenfels, Coburg und Bad Kissingen.In Thüringen pustete ein Sturmvorbote ebenfalls bereits am Donnerstagabend in Thüringen ein Auto samt Anhänger von der A9. Auto und Anhänger hätten sich dabei überschlagen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 52-jährige Fahrer war mit seinem Geländewagen unterwegs nach München, als ihn bei Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) auf der A9 die Böe erfasste. Der Mann verlor die Kontrolle über das Auto, überschlug sich und landete auf dem Dach im Seitengraben. Verletzt wurde dabei niemand, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro. Meteorologen hatten am Donnerstag vor Sturm und Orkanböen am Abend und in der Nacht zu Freitag gewarnt.