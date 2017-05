Unfall bei Haßfurt: Autos kollidieren frontal - Zwei Schwerverletzte

Der Unfall passierte am Montagnachmittag auf der Verbindungsstraße HAS 3 zwischen Haßfurt und Prappach im Landkreis Haßberge in Unterfranken.Laut Polizei war eine 24 Jahre alte Autofahrerin in Richtung Haßfurt unterwegs, als sie in einer Kurve aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. In diesem Moment kam ihr ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Wagen entgegen. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Die Autos kollidierten.Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen werden. Die Polizei sperrte die Unglücksstelle für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett.