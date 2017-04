Um- oder Ausbau?

Einige Besichtigungen von Baustellen waren diesmal der Auftakt zur Gemeinderatssitzung in Breitbrunn. Dabei ging es um die Baumaßnahmen Anwandweg an der Siedlung in Lußberg, Feuerwehrgerätehaus in Lußberg, den Bachausbau hinter dem Gemeindezentrum und den Ausbau des "Steinbruchswegs" in Breitbrunn. Diese letzte Baumaßnahme führte dann auch in der öffentlichen Sitzung zu Diskussionen, die zu einer Prüfung des Ausbaus führen sollen.

Der Gemeinderat hatte schon bei der Auftragsvergabe für den Straßenausbau im "Steinbruchsweg" im Herbst darüber diskutiert, ob diese Maßnahme nur mit einem Komplett- oder Vollausbau erfolgen müsste oder dies auch mit einem Teilausbau geschehen könnte. Dazu kam, dass sich bei einer Befahrung des Oberflächenkanals herausstellte, dass dieser marode war und ebenfalls bei der Maßnahme ausgetauscht werden müsste. Der Gemeinderat beschloss den Ausbau mit einer Asphaltschicht mit 14 Zentimetern und den Austausch alleine der maroden Rinnensteine. Michael Geiling (CSU) meinte hierzu, er habe sich die Straße angeschaut und sehe, dass bei der Baumaßnahme nun die ganze Straße weg sei; Ausbau sehe für ihn wesentlich umfangreicher aus. Bei der Sanierung des Oberflächenkanals stünden die Bauarbeiter mannhoch im Graben. Man könne da, meinte er, nicht von einem Teilausbau sprechen. Er regte an zu prüfen, ob dies nicht ein Ausbau nach der Straßenausbaubeitragssatzung wäre.



Anders als beschlossen

Georg Kundmüller (UK) fügte seine Meinung an: "Was da gemacht wird, ist anders, als wir es beschlossen haben. Dies ist kein Teilausbau, und das ist keinesfalls das, was wir beschlossen haben. Wir wollten nur die Oberschicht abtragen und nicht den gesamten Unterbau, bei dem wir jetzt schon mehr als 45 Zentimeter hineingehen. Hier sollten wir auch Gerechtigkeit gegenüber den anderen Bürgern walten lassen und auch die Gemeinderäte sollten darüber nachdenken, was wir beschlossen haben."

Bürgermeisterin Gertrud Bühl (FW) erklärte, es sei kein Vollausbau und ein solcher sei auch nicht notwendig. Es genüge eine Asphaltschicht von zwölf Zentimetern darüber. Es sei so ausgeschrieben, und sie könne den Ausbau jetzt auch nicht einfach stoppen. So wie das Projekt jetzt ausgeschrieben sei, wäre auch eine Umlegung nicht möglich. Kundmüller erinnerte an den Beschluss. Man sei nur von einer neuen Asphaltschicht ausgegangen, was damals mit dem Felsunterbau begründet wurde. Dieser sei aber nun zum größten Teil gar nicht vorhanden. Deswegen forderte er, diesen Ausbau sowie die Überprüfung des Ausbaus noch einmal auf die Tagesordnung zu nehmen. Dies sicherte Bürgermeisterin Bühl zu.

Zur Diskussion stand dann ein Antrag von Robert Melber (FW) auf Bau eines Doppelcarports mit Lagerraum am Gemeindezentrum. Das Carport könne bei Festen als Bühne genutzt werden, ein Lagerraum wäre sinnvoll, weil man dort Reifen, Biertischgarnituren und einiges mehr lagern könnte, führte er aus. Gertrud Bühl meinte, dass man dieses Thema schon bei der Planung der jetzigen Bauhofhalle auf dem Tisch hatte. Die Bürgermeisterin möchte erst einmal abwarten, ob der Platz für die Kirchweih für Autoscooter ausreicht. Ähnlich äußerte sich Thomas Schlee (FW): "Wir sollten jetzt erst einmal die Bauhofhalle aufstellen und dann schauen, ob dort der Bus stört oder ob wir durch eine Pflasterung dort ein Carport anbauen könnten. Manfred Wolf (FW) sah das Vorhaben am Gemeindezentrum als zweckmäßig für die Vereine an. "Da kann sich die Musik reinsetzen oder man könnte auch eine Grillbude reinbauen und dies für Vereine nutzbar machen". Zuletzt wurde der Antrag zurückgestellt; nach Fertigstellung der Bauhofhalle will man darüber noch einmal reden.

Bürgermeisterin Bühl informierte über Sanierung des Kindergartens Breitbrunn; sie soll in enger Zusammenarbeit mit der Kindergartenleitung und dem Kindergartenverein laufen. In den nächsten Tagen erfolgt die Vermessung der Elektroleitungen und Stromfelder. Erst wenn dies fertig sei, könne man alles mit der Regierung von Unterfranken abstimmen. Die Diözese Würzburg habe auch neue Richtlinien für die Förderung erlassen und beteilige sich nur noch mit einem Fördersatz von 20 Prozent der Gesamtkosten nach Abzug staatlicher Sonderfördermittel.



Ferienprogramm

Das gemeindliche Ferienprogramm läuft vom 7. bis 12. August für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Sie sind zu einer spannenden "Reise durch die Welt der Gegensätze" eingeladen. Mittagsbetreuung ist montags und mittwochs vorgesehen. Anmeldungen sind möglich bei Roxana Derra, Nina Fella, Marion Heinz sowie Franziska und Katharina Hofmann.