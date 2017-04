Totales Bamberger Cabaret: "Aller Unfug ist schwer"

von ULRIKE LANGER

Sie haben so viele hervorragende Idee, dass sie mehr als einen Abend gestalten könnten: Georg Koeniger, Florian Hoffmann und Michael A. Tomis vom Totalen Bamberger Cabaret (TBC) haben mit ihrem neuen Programm "Aller Unfug ist schwer" einen tollen Coup gelandet. Das Publikum, das bei der Vorstellung in der ausverkauften Rathaushalle beim Kulturamt Haßfurt zu Gast war, ließ sich vom scharfzüngigen fränkischen Humor der Kabarettisten zu viel Applaus hinreißen.



"Aller Unfug ist schwer" postulieren die Kabarettisten, doch der Unfug kommt ihnen so leicht von den Lippen, dass man nur staunen kann. Ungebrochen sind ihre Wortgewandtheit, ihre Fantasie, ihr fränkisch-derber Charme und vor allem ihre Fähigkeit, sowohl dem Alltag eine humoristische Seite abzugewinnen, als auch der großen Politik mit humorvoller Kritik zu begegnen. "Wir sind TBC - wir sind Dynamit" sangen sie und bewiesen ihre Schlagkraft in jeder Minute ihres zweieinhalbstündigen Auftritts.



Außerdem haben sie ihr Programm digitalisiert und senden auf "You Dube", um sich den Sehgewohnheiten ihres Publikums anzupassen und ihnen einen Spiegel vorzuhalten.



Die Rente ist sicher? Das TBC klärt auf

Die Humoristen beklagten zwar den allgemeinen Werteverfall, doch haben sie flugs einen "Wert-Stoffhof" ins Leben gerufen: Werte, die nicht mehr benötigt werden, werden dort in Kisten verpackt und manchmal auch weiterverwertet. So werden Sätze wie "Fruchtzwerge - so wertvoll wie ein kleines Steak", "Masturbieren macht blind" oder "Die Rente ist sicher" oben in die "Lügenpresse" geworfen und kommen unten als "Esst mehr Steaks von blinden Zwergen" oder "Masturbieren macht die Rente sicher" wieder heraus. Gefährliche "Werte" allerdings, wie die immer noch "radioaktiven" Radioansprachen von Adolf Hitler oder das "Zeug" aus der DDR, hätten sie lieber nicht im Salzbergstock Asse lagern sollen. Denn nun braut sich dort aufgrund der Zersetzung eine "braune Brühe" zusammen, so dass man keinen Unterschied mehr zwischen "Wir sind völkisch" und "Wir sind das Volk" sehen kann.



"Dopiade" statt "Olympiade"

Aus der erfolgreichen Ideenschmiede vom TBC stammt auch der Vorschlag, statt der Olympiade künftig die Doping-Kontrolltests als sogenannte "Dopiade" zu übertragen. So zeigten gedopte Sportler in der Live-Sendung aus dem "Ratiopharm-Stadion", was in ihnen steckt. Frei nach dem Motto "Du bist, was Du pisst."



"Fakten sind was für Loser", weiß der Wahlkampfmanager des künftigen Bürgermeisters von Strunzleinshausen und zeigt dem verdutzten Kandidaten, wie man postfaktisch zum Ziel gelangt. Klar, dass der die Gunst der Stunde nutzt und in bester Donald-Trump-Manier mit dem Ruf "Make Strunzleinshausen great again" den Bau einer Mauer gegen die unbeliebten Drossenrieder ankündigt: "Wir bauen eine Mauer zur Oberpfalz und die müssen sie bezahlen!"



Harter Tobak

Konnte das Publikum noch herzhaft lachen über die Imitationskünste von Michael A. Tomis, der seinem Navigationsgerät die Stimmen von Inge Meysel, Udo Lindenberg oder Heinz Erhardt entlockt, oder sich darüber kringeln, dass nicht das Schäufele oder die blauen Zipfel, sondern der Leberkäse von der Metzgerei Stürmer aus Haßfurt zum Weltkulturerbe erhoben wurde, so konnte ihm beispielsweise beim "Syrien-Triathlon" schon einmal das Lachen im Halse stecken bleiben. Was ein Schlepper als "Aktivreise mit Laufen durch die Wüste, Schwimmen durchs Meer und Klettern über Zäune" beschrieb, wies auf nichts anderes als die Flüchtlingstragödie hin. "Freude schöner Götterfunken, wir machen die Grenzen dicht. Wieder 1000 Menschen ertrunken - scheißegal, das stört uns nicht", so der satirische Kommentar von TBC auf die Melodie der Europa-Hymne.

Hatten die Kabarettisten ihr Programm mit einem Lied eröffnet, so verabschiedeten sie sich nach dem Schlussapplaus auch wieder mit einer musikalischen Zugabe: der "Populistischen Schlägerparade". Dabei hatte sich Donald Trump ("Hau feste auf die Mexikaner") hinter der "harten Nuss vom Bosporus", dem Sultan Erdogan, platziert, der seinen Hintern mit den Worten: "Küss, küss" der Welt hinhielt.