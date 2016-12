Termine rund um Ebern auf 100 Seiten

Zum zweiten Mal präsentiert die Verwaltungsgemeinschaft Ebern einen gemeinsamen Veranstaltungskalender für die Stadt Ebern, die Gemeinde Pfarrweisach und den Markt Rentweinsdorf. Die 100-seitige Broschüre bietet laut Mitteilung der Verwaltung viel mehr als nur einen Überblick über die kulturellen und traditionellen Glanzlichter der Region. Der Kalender soll an alle Haushalte im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft verteilt werden.

"Pünktlich zu Weihnachten hat auch die Verwaltungsgemeinschaft Ebern ein kleines Geschenk für ihre Bürgerinnen und Bürger", heißt es in der Mitteilung. Der Veranstaltungskalender für das Jahr 2017 sei gedruckt und werde in diesen Tagen an alle Haushalte verteilt. Bereits im November stürmten schon die ersten Wissbegierigen das Bürgerbüro und fragten nach der Broschüre, die durch das Veranstaltungsjahr führen soll.

"Der Kalender wird gelesen und ist bei den Bürgern rege in Gebrauch", stellt Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD) mit Freude fest.



Termine und weitere Tipps

Auf exakt 100 Seiten werden in der neuen Broschüre Feste, Konzerte, Wanderungen, Sportaktivitäten und vieles mehr von Junkersdorf über Bramberg bis nach Salmsdorf angeboten. Wer nach der richtigen Location für Feierlichkeiten in Ebern, Pfarrweisach oder Rentweinsdorf sucht, wird im Kalender ebenfalls fündig. Abgerundet werden die Informationen mit Details zu Freizeiteinrichtungen und Museen im Verwaltungsgebiet.

Gewerbetreibende hatten in diesem Jahr zudem die Möglichkeit, den Kalender mit ihrem Angebot zu ergänzen und das Projekt somit finanziell zu unterstützen. Beim Anzeigenverkauf und dem Layout des Kalenders wurde die Verwaltungsgemeinschaft Ebern von Andreas Holch (Holch Medien-Service) aus Ebelsbach unterstützt.

"Doch ohne die Bürger könnten wir solch eine Broschüre überhaupt nicht erstellen", sind sich die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Ebern - Jürgen Hennemann, Ralf Nowak (Pfarrweisach; ULB) und Willi Sendelbeck (Rentweinsdorf; SPD) - einig. Denn diese engagieren sich das ganze Jahr hindurch ehrenamtlich vor Ort und stellen die meisten Feste und Veranstaltungen auf die Beine.



"Jeder konnte seine Veranstaltungen bei uns melden. Über das Mitteilungsblatt und mit persönlichen Anschreiben an die Vereine haben wir darauf aufmerksam gemacht", erklärt Jürgen Hennemann die Vorarbeiten zum Kalender. Mehr als 600 Veranstaltungen konnten dadurch erfasst werden. Highlights im Jahr 2017 haben in der Broschüre einen besonderen Platz bekommen: In Lichtenstein ist die Burgruine immer einen Besuch wert. Die Weihnachtsmärkte in Sendelbach, Rabelsdorf und Jesserndorf bestechen mit ihrem einzigartigen Ambiente.



Die Feuerwehr wird 150

Im Mai 2017 lädt die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Ebern zu ihrem 150. Jubiläum ein. Nicht so alt, aber trotzdem einen runden Geburtstag kann der CVJM Ebern-Rentweinsdorf am 25. Juni feiern: Der 50. wird rund um das CVJM-Heim in Rentweinsdorf abgehalten. Auch veranstaltet die Kirchengemeinde Rentweinsdorf im Juli wieder die Zelttage am Piechplatz. Gemeldete regelmäßige Veranstaltungen können auf einen Blick in der Broschüre erfasst werden: Von Liederabenden über politische Stammtische und Fotografie-Kurse ist alles dabei.

"Es lohnt sich, mehrere Blicke in den Kalender zu werfen", sagen die drei Bürgermeister nach einer ersten Durchsicht.



Die Kalenderbroschüren werden im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft an alle Haushalte verteilt. Wer bis nach Weihnachten noch keinen Kalender erhalten hat, kann sich ein Exemplar im Bürgerbüro (Verwaltungsgemeinschaft) oder in der Tourist-Information in der Ritter-von-Schmitt-Straße abholen.



Für kurzfristige Änderungen oder neu angesetzte Veranstaltungen, die sich im Laufe des Jahres nach der Drucklegung ergeben, steht die Online-Version des Veranstaltungskalenders (abrufbar unter www.ebern.de ) zur Verfügung. Die Aktualität des Online-Kalenders ist durch eine regelmäßige Bearbeitung gewährleistet. Weitere Informationen erteilt das Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Ebern, Telefon 09531/62919.