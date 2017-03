Tatendrang bereichert Lutherjahr

von GÜNTHER GEILING

Die Bilanz nach drei Jahren im Amt fiel durchwegs positiv aus: "Meine Frau und ich sind angekommen und danken für die Wertschätzung, die sie uns entgegenbringen. Unterdessen kann ich es einschätzen, was in unserer Gemeinde machbar ist. Ich staune immer wieder, wie es möglich ist, für punktuelle oder auch kontinuierliche Mitarbeit stets Mitarbeitende zu finden und diese wollen wir heute ehren." Dies betonte Pfarrer Volkmar Gregori von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Gleisenau beim "Festabend für Mitarbeiter" im Gemeindezentrum von Breitbrunn. Als Gastgeber des Abends fungierten die Mitglieder des Kirchenvorstandes, die im geschmückten Saal auf jeden Platz ein nettes Präsent platziert hatten.



Pfarrer Gregori blickte in Streiflichtern auf das Gemeindeleben zurück und stellte heraus, dass ihm die Gottesdienste sehr am Herzen lägen. Die Fülle an Gottesdiensten sei ganz unterschiedlicher Art. Er sei froh und dankbar, wie viele Mitarbeiter jeden Alters für die Durchführung der Gottesdienste verantwortlich zeichnen und mitmachen. Das reiche vom Lesedienst über Mesner-, Altar- und Zähldienst, Kirchendienst der jungen Leute bis hin zum Blumenschmuck, Orgeldienst, Kirchenchor, Posaunenchor und zu den Reinigungskräften.



Lob an das Team

Das sei schon eine Besonderheit in der Gemeinde und er wüsste nach jetzt 38 Berufsjahren, wovon er spreche: "Hut ab vor unserem Kindergottesdienstteam. Auch wenn es sehr schwierig geworden ist, Kinder und Jugendliche anzusprechen - zumal in einer Gemeinde, in der die Kinder in 23 Orten zerstreut leben - lässt sich das Kindergottesdienstteam nicht entmutigen und sucht immer wieder nach neuen Ideen und Projekten, um Kinder für Jesus zu begeistern."



Auch im Kindergarten laufe es gut und er sei nahezu komplett ausgebucht. Auch die Schulkinderbetreuung an der Grundschule in Ebelsbach sei stark nachgefragt. In diesem Schuljahr würden nahezu 60 Kinder von Montag bis Freitag täglich von 11 bis 16.30 Uhr von sieben Mitarbeiterinnen betreut. erzeit überlege man, ob man im neuen Schuljahr mit diesem Arbeitsbereich wegen Platzmangels von der Ebelsbacher Schule ins Gleisenauer Schloss umziehen werde.



Engagiert seien auch die Mitarbeiterinnen beim Ferienbetreuungsprogramm der Gemeinde Ebelsbach zu Pfingsten und im Sommer. Neu konstituiert habe sich zudem der Jugendausschuss mit Vorsitzendem Marek Eisenacher aus Schönbrunn.



Festlich gedeckter Tisch

Bei den Vorhaben der nächsten Zeit erwähnte Pfarrer Volkmar Gregori die Baumaßnahmen an der Kirche in Eltmann. Im Laufe des Jahres wolle man die Abendmahlsgegenstände in der Gleisenauer Kirche erneuern sowie in den Kirchen in Eltmann und Rudendorf vervollständigen. "Wenn uns Gott an seinen Tisch lädt, dann soll er festlich gedeckt sein", meinte der Pfarrer dazu.



Der "Gemeindebrief" werde künftig vier Mal im Jahr erscheinen. Erfreulicherweise habe man mit Wolfgang Rottmann aus Schönbach einen ausgewiesenen Experten für die Gestaltung und mit Katja Müller aus Schönbrunn eine gelernte Redakteurin und Journalistin im Team. Der Dank galt der Gemeindebriefexpertenrunde sowie den Austrägern.



Ambitioniertes Programm

Pfarrer Gregori nannte 2017 ein "besonderes Jahr, für evangelisch-lutherische Christen allzumal". Man habe sich zum Reformations-Jubiläum ein ambitioniertes Programm vorgenommen. Zurzeit laufe an vier Abenden das Gemeindeseminar zu den Kerngedanken der Reformation, an dem mehr als 50 Personen teilnähmen. "Für diese große Zahl erntete ich von den Kolleginnen und Kollegen nur ungläubiges Staunen." Er sei auch gespannt, "was wir mit Luther 2017 in unserer Gemeinde noch alles erleben werden."



Dabei wies er auf die Kanzelreden von Staatssekretärin Dorothee Bär, Landrat Wilhelm Schneider, Staatsminister Winfried Bausbach oder den Vizepräsidenten des Bayerischen Bauernverbandes Günther Felßner auf dem Mohrenberg hin mit dem Thema "Luther und die Bauern damals und heute". Es gebe aber auch Kabarett und Essen wie zu Luthers Zeiten, das moderne Oratorium, das Luther-Kartoffelfest oder "ein tolles Orgelkonzert mit einem der weltbesten Organisten in der Gleisenauer Kirche". Das Team "Kommando Luther" habe jedenfalls gut zu tun.

Breitbrunns Bürgermeisterin Gertrud Bühl (FW) stellte heraus, dass die evangelische Kirchengemeinde Gleisenau auch mit der Gemeinde Breitbrunn eng verbunden sei und hier die Christen betreue. Den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die es auf insgesamt 320 Jahre Tätigkeit brachten, sei es zu verdanken, dass sich die Bürger in den Orten und Kirchen wohlfühlten.

Mit "Tratsch und Klatsch" aus dem Gemeindeleben überraschten Silka Dörr und Margitta Keller als "Marie und Babett" und ernteten dafür iviel Beifall. Mit einem Büfett hatte der Abend begonnen. Die "Fregger" übernahmen den musikalischen Part und spielten auch zum Tanz auf.

Beim "Mitarbeiter-Festabend" wurden zahlreiche Frauen und Männer für ihren langjährigen Dienst in der Kirche und im Kirchenvorstand geehrt: Silka Dörr, Ebelsbach, Anja Will, Rudendorf; Cynthia Derra, Breitbrunn; Linda Dürr, Schönbach; Magda Neidnig, Gleisenau sowie Ina Bauer, Herbert Käb, und Sigrid Rippstein, Ebelsbach.

Für 20-jährigen Dienst wurden ausgezeichnet: Rosalinde Kaspar, Haßfurt (Reinigungskraft in der Kirche Eltmann); Richard Schätzlein, Gleisenau (Mitglied im Kirchenchor), Nicole Derra, Breitbrunn (Mitarbeiterin im evangelischen Kindergarten Ebelsbach); Hildgunde Ruß, Ebelsbach (Mitarbeit im ökumenischen Krankenhausbesuchsdienst).

30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit: Ida Hanakam, Gleisenau (Gemeindebriefausträgerin); Ingeborg Keller, Ebelsbach (Geburtstagsbesuchsdienst).

Christl Käb aus Ebelsbach erhielt für 40 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor Gleisenau eine besondere Auszeichnung und Klaus Eisenacher für 50 Jahre aktives Mitwirken im Posaunenchor.