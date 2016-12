Streit in Zeil am Main eskaliert - 71-Jähriger schlägt Mann mit Schaufel gegen Kopf

Eine Schlüsselübergabe ist am Mittwochmittag gegen 11.55 Uhr vor einem Wohnanwesen im Mittelsetzring in Zeil am Main eskaliert. Dies berichtet die Polizei.



Eine 34-Jährige wurde von einer 71-Jährigen zunächst massiv beleidigt. Der 54-jährige Begleiter der 34-Jährigen forderte die 71-Jährige auf, die Beleidigungen zu unterlassen, woraufhin sich der 77-jährige Begleiter der 71-Jährigen einmischte und dem 54-Jährigen mit einer Gartenschaufel gegen den Kopf schlug.



Die beiden älteren Beteiligten an der Auseinandersetzung erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung bzw. gefährlicher Körperverletzung.