Streit bremst Aufbau der Haltestelle

Am 2. Februar 2016 ist das Buswartehäuschen in Tretzendorf von einem Bus umgefahren worden. Noch immer ist es nicht wieder aufgebaut, eine Holzhütte fungiert als Ersatz. Der Gemeinderat Thomas Karg (SPD) fragte in der Sitzung des Gemeinderats Oberaurach am Donnerstagabend im Rathaus in Tretzendorf nach dem Stand.



Dazu erklärte Bürgermeister Thomas Sechser (CSU), dass die Gemeinde noch mit dem Busunternehmen beziehungsweise dessen Versicherung im Clinch liege. Vermutlich werde ein Rechtsstreit unausweichlich sein. Eine lächerlich geringe Summe sei für den Schaden angeboten worden, sagte er. Die Gemeinde werde jetzt aber dennoch das Häuschen wieder errichten und über die Rechnungen einen gerichtlichen Entscheid suchen.

Wichtigster Punkt der Tagesordnung war die mögliche Errichtung einer Erdaushubdeponie. Seit die gemeindlichen Bodendeponien in Trossenfurt und Tretzendorf 2008 wegen der neuen Anforderungen an solche Deponien geschlossen wurden, wird es für Bauherren immer schwieriger, wohnortnah ihren Erdaushub zu entsorgen. Nun will die Gemeinde eine reine Erdaushubdeponie in Trossenfurt errichten. Das brachte der Gemeinderat am Donnerstagabend auf den Weg.



Messstellen machen es teuer

"DK 0" lautet die niedrigste Deponieklasse, auf ihr dürfen Erdaushub, aber auch unbelasteter Bauschutt abgelagert werden, wie Edwin Oppelt vom Landratsamt dem Gemeinderat erläuterte. Für eine normale DK 0-Deponie bräuchte es neben einem hydrogeologischen Gutachten auch Grundwasser-Messstellen, die regelmäßig beprobt werden müssen. "Und diese Messstellen machen das Ganze teuer", erklärte der Fachmann. Wenn es ausschließlich um die Ablagerung von unbelastetem Erdaushub geht, dann könne man aber auch eine auf Aushub beschränkte Deponie beantragen, bei der die Messstellen nicht nötig wären. "Dann darf da aber auch nur absolut unverdächtiges Erdreich drauf," betonte Oppelt. Grundsätzlich müsse das Material kontrolliert und begutachtet werden, geschultes Personal müsse die Aufsicht haben und die Deponie müsse gegen wilde Ablagerungen abgesichert werden.



Das alles will Oberauach in die Wege leiten, die Rekultivierung der ehemaligen Erdaushubdeponie aussetzen und dort die neue Deponie installieren. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, alle nötigen Anträge zu stellen, damit eine Deponie der Klasse DK 0 errichtet werden kann.



Weitere Punkte

Gemeinderat Julian Bayer gab die Beschwerden von Anwohnern des Kaulbergs in Kirchaich weiter, weil der gemeindliche Räumdienst die Straße nicht bis zum Ende räumen kann. Offenbar liege das an der Parksituation. Das bestätigte Bürgermeister Thomas Sechser (CSU). In der schmalen Straße werde rechts und links geparkt, ohne auf die Regelungen der Straßenverkehrsordnung zu achten. Da darin steht, dass nur geparkt werden darf, wo mindestens 3,5 Meter Restbreite auf der Fahrbahn übrig bleiben, hätten die Behörden auch ein Halteverbotsschild abgelehnt.

Der Winterdienst erlebt immer wieder, dass die geparkten Fahrzeuge weniger als drei Meter Platz lassen. "Dann schieben wir den Schnee zur Seite, notieren Uhrzeit und Grund", erklärte dazu Alexander Diem, der Winterdienst fährt.

Die Gemeinde werde jetzt in den Gemeindenachrichten und eventuell auch in Briefen nochmals auf die rechtliche Situation hinweisen, kündigte Sechser an. Auch in anderen Straßen in Oberaurach wird so geparkt, dass Winterdienst und Rettungswagen nicht durchkommen, wurde beklagt.

Dringend sei die Sanierung des Armin-Knab-Hauses in Neuschleichach, mahnte Gemeinderat Dieter Dümmler. Vor allem die Toiletten seien ein Problem, etwa beim Kinderturnen. "Wenn drei auf Toilette waren, wird es unappetitlich", umschrieb er die Abflussprobleme.

Bürgermeister Sechser berichtete, dass er nach Fördertöpfen gesucht habe, aber mehr als 50 Prozent Zuschuss gebe es derzeit nicht für solche Gemeinschaftshäuser. Er hofft auf ein besseres Programm, aber wenn sich die Lage zuspitzt, müsse man das Projekt angehen. sw