Spielerisch mit Händen und Füßen

Vom mannigfachen Angebot waren die Kinder genauso begeistert wie deren Eltern, von denen nicht wenige so manches Spiel aus ihrer eigenen Schulzeit wiedererkannten, als da waren: Topfschlagen, Dosenwerfen, Gras-Ski, Sackhüpfen, Turbo-Hüpfer und Pedalos, aber auch das "Glücksrad" und der "Irrgarten" fanden ihre Liebhaber ...



Bevor Schulleiterin Ulrike Zettelmeier Schüler, Eltern, Kollegen und Gäste in der Aula der Grundschule willkommen heißen konnte, spielten sich die Musikanten der Bläserklasse unter der Leitung von Birgit Krebs sofort in die Herzen der Zuhörer.



Zettelmeier zeigte sich hocherfreut, dass in der Grundschule Maroldsweisach der zusätzliche Musikunterricht - unter der Federführung der Musikschule Ebern - so gut angenommen wird. Im Rahmen ihrer Begrüßung fand sie auch Worte des Dankes für Eltern und Elternbeirat, die für das leibliche Wohl der Gäste sorgten. Ihr besonderer Gruß galt den "lieben Nachbarn" aus dem örtlichen Kindergarten sowie der Mittelschule Maroldsweisach.



Landrat Wilhelm Schneider, Schulverbandsvorsitzender Bürgermeister Wolfram Thein und stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Martina Posekardt, wünschten in ihren Grußworten dem Grundschulfest einen schönen Verlauf und viel Erfolg.



Nach einem weiteren Stück der Bläserklasse bewiesen auch die Schüler und Schülerinnen der Flötenklasse unter der Leitung von Christian Baum schon recht ansprechendes Können. Gespannt warteten die Schulkinder schon auf die bevorstehende Eröffnung des Spiele-Parcours, doch zuvor zeigten die Ermershäuser Kinder unter der Leitung von Melanie Vey im Innenhof ihr Tanztalent, gefolgt von den "Concordia-Kids", die im Pausenhof ihre fröhlichen Tänzchen zeigten, die von Sandra Vollert einstudiert worden waren.



Spiele-Parcours

Danach wurden Laufkarten abgeholt und die Kinder stürzten sich mit Begeisterung auf die verschiedenen Spiele. Nicht nur die Aussicht auf ein Eis als Belohnung für eine ausgefüllte Stempelkarte, sonder gerade der Reiz der "nostalgischen" Spiele ließ die jungen Teilnehmer zur Höchstform auflaufen. Kleinere Stürze und Ungeschicklichkeiten bei Sackhüpfen oder Gras-Ski wurden ebenso hingenommen wie Fehlwürfe beim Dosenwerfen oder längere Wartezeiten vorm Topfschlagen.



Gerne beteiligte man sich auch bei den Turbo-Hüpfern, wo von den Teilnehmern einiges Geschick abverlangt wurde. Für alle, die es etwas ruhiger angehen lassen wollten, war die "Sockenparade" - ein Fühlpfad bei dem man Gegenstände erkennen musste, die sich in den aufgehängten Strümpfen befanden - gerade das Richtige. Im Schulhaus konnte beim Bücherflohmarkt so manch brauchbare Lektüre preisgünstig erworben werden, und auch der Pflanzenverkauf fand seine Liebhaber.



Zum Schluss trafen sich alle Anwesenden noch einmal in der Aula, wo das von den Schulkindern dargebrachte Schlusslied mit dem Titel "Gemeinsam" das diesjährige Grundschulfest beendete. Dank der Spendenbereitschaft der Gäste und dem Erlös aus dem Speisen- und Getränkeverkauf wird sich wohl der ein oder andere Wunsch zu den geplanten Pausenhof-Umgestaltungen an den beiden Schulorten in absehbarer Zeit erfüllen lassen.