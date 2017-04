"Sex im Feld" gewinnen Premiere bei Zeiler Unoball-Turnier

Was braucht es mehr als einen Ball, ein Netz und gute Laune? Nichts - und so hatten die Mannschaften in der Dreifachturnhalle am Tuchanger in Zeil viel Spaß. Zum ersten Mal fand dort das Unoball-Turnier in der Sportart Volleyball statt. Genauso schnell wie beim Fußballturnier im Dezember waren auch hier zwölf Mannschaften gefunden. Das Besondere: Sowohl professionelle Herren- und Frauenmannschaften als auch Freizeitsportler standen sich am Volleyballnetz gegenüber.





Die Gaudi steht im Mittelpunkt



"So wollen wir es haben: Die Gaudi steht im Mittelpunkt. Die Besten werden einen kleinen Preis mitnehmen, die anderen haben hoffentlich ihren Spaß", sagte der Turnierleiter Bastian Rößner zu Beginn des Turniers und sollte damit Recht behalten.



Die Idee zum Volleyball-Gauditurnier war schon im vergangenen Jahr beim Fußball-Unoball-Turnier aufgekommen, als einige Zuschauer erzählten, dass bei Freizeitturnieren fast immer nur Fußball gespielt werde. "Das war unser Ansporn" erzählte Bastian Rößner, der mit seinem Organisationsteam sofort in die Planung einstieg.





Freizeitsportler und Profis am Start

"Wir haben Zeiler Freizeitmannschaften dabei, spontane Teams, die sich extra für das Turnier gebildet haben, und professionelle Volleyballer" berichtete er weiter. Diese kamen sogar aus Marktsteinach und Bad Königshofen angereist, um den "Pokal" mit nach Hause zu nehmen.



Am Ende standen sich jedoch zwei andere Teams im Finale gegenüber. Die "Smash Balls", eine Gruppe aus Haßfurt, und "Sex im Feld", ein bunt gewürfelter Haufen sportbegeisterter Jungs aus dem Landkreis, ließen zehn der insgesamt zwölf Minuten Spielzeit den Ball über das Netz fliegen, ohne großen Punkteabstand. Doch in den letzten zwei Minuten konnte "Sex im Feld" die Führung ausbauen und gewann so in einem packenden Match.



Weniger erfolgreich lief es für die Zeiler Hobbyvolleyballer "Don't forget to hüpf" um die Stadträtin Christine Straub, die sogar zwei Mannschaften angemeldet hatten. Gegen die spielstärkeren Teams hatten sie das Nachsehen. "Trotzdem ein riesengroßes Dankeschön, dass auch solche Mannschaften bei so einer Veranstaltung mit dabei waren, auch wenn es schon von vornherein aussichtslos aussah", lobte der Stadtratskollege Bastian Rößner den Sportsgeist.



Und die fußballbegeisterten "Kuyt & Friends", die schon bei den anderen Unoball-Turnieren gemeldet hatten, kämpften sich ebenso tapfer durch die Partien auch wenn die Talente aus dem Fußball ab und an deutlich zu sehen waren. Nichtsdestotrotz verabschiedeten sie sich nach einem fast sechsstündigen Turnier voller Begeisterung mit der Zusicherung: "Egal was beim nächsten Mal gespielt wird, wir sind wieder mit dabei!"





Neuauflage im kommenden Jahr



Das Ziel der Organisatoren, alle Teilnehmer zu begeistern und einen spaßigen Nachmittag zu bereiten, ging also auf, was auch die Zuschauer bestätigten. "Eine tolle Atmosphäre und eine insgesamt sehr heitere Stimmung" empfand eine junge Frau und fügte hinzu: "Außerdem nicht so aggressiv und hektisch wie beim Fußball".

Für eine zweite Auflage des Turniers im nächsten Jahr ist der Grundstein gelegt.