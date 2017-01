Segenstage eröffnen den Februar

Zwei Feste beschließen für die Katholiken im Landkreis Haßberge den so genannten Weihnachtskreis: An Mariä Lichtmess werden Kerzen gesegnet, am Fest des heiligen Blasius die Gläubigen selbst. In den katholischen Pfarreiengemeinschaften im Landkreis wird zu diesen Festtagen am 2. und 3. Februar - mancherorts einige Tage früher oder später - ein feierlicher Gottesdienst mit Kerzensegnung und Blasiussegen angeboten.



Was soll das bedeuten? Segnen heißt im kirchlichen Verständnis "Gutes zusagen" nach dem lateinischen Wort "benedicere". Wenn Gläubige um den Segen Gottes bitten, danken sie - jetzt am Ende des Kirchenjahres und quasi zum Winterende vor Beginn des neuen Jahres - für seine Güte und stellen sich unter seinen Schutz in der Gewissheit, dass Gott in allen Situationen beim Menschen ist. Solche Segenszeichen sind für Katholiken das Kreuzzeichen, das Auflegen der Hände und das Bekreuzigen mit Weihwasser.



Licht kam in die Welt

Mariä Lichtmess, oder heute richtiger genannt die "Darstellung des Herrn", erinnert daran, dass Christus Gott Mensch wurde. Weil durch seine Geburt Licht in die Welt kam, wurden Kerzen gesegnet. Sie bei Gefahren oder beim Sterben eines Menschen in der Familie anzuzünden, bedeutet: Der Herr ist symbolhaft unter den Menschen.



Mit Reinigungsopfer

Der biblische Bezug ist von der alttestamentlichen Vorschrift abgeleitet, dass Frauen sich 40 Tage nach einer Geburt einer kultischen Reinigung unterziehen mussten. So bringen auch Maria und Josef ihren Erstgeborenen nach Jerusalem in den Tempel, um ihn Gott symbolisch zu weihen. Sie brachten auch das vorgeschriebene Reinigungsopfer mit: ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben (Lukas 2,22-38).



Diese Szene beschreibt in leuchtenden Farben anschaulich im Nazarener-Stil ein Glasfenster im Kirchenraum der Unterhohenrieder Pfarrkirche St. Johannes der Täufer.

Josef hält einen Käfig mit Tauben in der Hand - das Opfer der ärmeren Leute - Maria eine Kerze, Sinnbild des Lichts, das durch Christus in die Welt gekommen ist.

Der greise Simeon und die Prophetin Hanna erwarten die Eltern. Simeon nimmt das Kind behutsam in die Arme und nennt es in einem Lobpreis "ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für sein Volk Israel" (Lukas 2,29-32).



Segen gegen Halsleiden

Die Kerzensymbolik des Lichtmesstages wird am Fest des heiligen Blasius mit einem besonderen Segen gegen Halskrankheiten verknüpft. Als Bischof von Sebaste in Armenien starb der Heilige den Märtyrertod um 316. Nach abendländischer Tradition gehört er zu den 14 Nothelfern. Diese Gruppe von 14 Heiligen soll vor ihrem Märtyrertod Gott gebeten haben, dem Hilfe zu gewähren, der ihn in ihrem Namen darum bittet.

Beim Erteilen des Blasiussegens spricht der Priester oder ein Beauftragter diese Segensformel: "Auf die Fürsprache des hl. Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheiten und allem Bösen. Es segne dich Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Amen."



Gott will, dass der Mensch ganz heil wird. Äußeres Zeichen sind zwei über Kreuz gebundene brennende Kerzen. Sie werden dem Christen in Höhe des Halses entgegengehalten und besagen: Christus ist Gott und Mensch.

In der Ottendorfer Filialkirche St. Jodokus sind alle Nothelfer mit ihren Attributen anschaulich im Relief dargestellt und dadurch klar zu unterscheiden. Bischof Blasius ist als Bischof mit zwei gekreuzten Kerzen in der linken Hand zu erkennen. Nach einer Legende heilte der Bischof im Gefängnis einen Buben, der durch eine verschluckte Fischgräte fast erstickt wäre. Im 16. Jahrhundert entstand dieser Segensbrauch.



Symbolzahl In den Schriften der Bibel taucht die Zahl 40 oft in Verbindung mit verschiedenen Zeiteinheiten auf: 40 Jahre zog das Volk Israel durch die Wüste, bevor es das gelobte Land erreichte. Jesus verbrachte 40 Tage und Nächte in der Wüste, bevor er begann, in der Öffentlichkeit von Galiläa zu wirken. All den 40-Tage-Fristen ist etwas gemeinsam: Es geht um Zeiten der Klärung und Vorbereitung. Sie werden durchlebt, bevor Gott sich zeigt. Darauf verweist in der biblischen Symbolsprache die Zahl 40.



Gottesbezug "Darstellung des Herrn" meint, dass Jesus Gott geweiht, übereignet ist. Es wird öffentlich bezeugt, dass er Gottes Eigentum ist und bleibt. Im Tempel haben der Prophet Simeon und die alte Prophetin Hannah schon viele Jahre ihren Dienst versehen. Simeon preist Jesus als das Licht der Welt. Seine Worte wurden von der Kirche in ein Gebet aufgenommen, das bei der Komplet, dem kirchlichen Nachtgebet, gesprochen wird. Auch die Prophetin Hanna lobt angesichts des Kindes Gott und beginnt als erste Frau mit der Verkündigung dieser Heilsbotschaft an alle, die auf die Erlösung Israels harrten.



Kerzenweihe Ab dem vierten Jahrhundert werden am Lichtmesstag die für das nächste Jahr benötigten Kerzen geweiht, weshalb Wachsmärkte, eben Licht(er)messen, durchgeführt wurden. Daher hat sich der Name "Mariä Lichtmess" eingebürgert. Die weihnachtliche Lichtsymbolik kommt noch einmal zur Geltung - in vielen Kirchen finden Kerzenweihen und Lichterprozessionen statt. Mit Einführung des neuen allgemeinen Römischen Kalenders von 1969 wurde dieses Fest in "Darstellung des Herrn" umbenannt, um die biblische Wurzel des Festes zu unterstreichen. as





Landleben Im Volksbrauch und im bäuerlichen Leben ist Lichtmess ein besonderer Tag: Die Herrschaften können wieder bei Tag, ohne "künstliches" Licht, zu Abend essen. Traditionell wurden zu diesem Termin die Dienstverträge für Knechte und Mägde erneuert. Das Wetter des Lichtmesstages gibt laut alter Bauernregel Auskunft über die Dauer des Winters: "Wenn"s an Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit; ist es aber klar und hell, kommt der Lenz noch nicht so schnell."