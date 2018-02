Schwimmen und dabei Gutes tun

Schwimmen ist vielseitig, spannend, macht fit und hält über Wasser. Dennoch lernen immer weniger Menschen schwimmen. Um ein Zeichen für das Schwimmen zu setzen, beteiligt sich der Landkreis Haßberge in Zusammenarbeit mit dem Turnverein Hofheim an der bundesweiten Benefiz-Aktion des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) und Walt Disney und lädt zu einem kostenlosen Badevergnügen ein.

Der Aktionstag steigt am Samstag, 24. September, von 10 bis 18 Uhr unter dem Motto "Wir schwimmen für Nichtschwimmer" und ist verbunden mit einem "Tag der offenen Tür" im Hofheimer Hallenbad. Landrat Wilhelm Schneider (CSU) hat die Schirmherrschaft übernommen und wird die Veranstaltung um 10 Uhr eröffnen.



Die Bahnen zählen

Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen, sich für einen guten Zweck ins kühle Nass zu stürzen. Für das Benefizschwimmen ist eine Schwimmbahn reserviert. Jeder kann so lange schwimmen, wie er Lust hat. Die Schwimmer müssen ihre Bahnen nicht selbst mitzählen, dies erledigen fleißige Helfer am Beckenrand. Die Veranstalter hoffen auf viele Teilnehmer, denn je mehr Kilometer gemeinschaftlich erschwommen werden, desto höher ist der Erlös, den verschiedene Partner-Unternehmen an Wohltätigkeitsorganisationen spenden, um Schwimminitiativen für bedürftige Kinder zu unterstützen. Mitmachen können alle, die Lust auf Schwimmen haben - Familien mit Kindern, Jugendliche, Erwachsene, Hobbysportler, Vereinsmitglieder und Senioren.



Wer schafft das Seepferdchen?

Für Kinder wird außerdem die Möglichkeit geboten, das Frühschwimmerabzeichen Seepferdchen zu absolvieren. Die Teilnahme wird mit einer Urkunde belohnt.

Um den frisch gebackenen Nachwuchsschwimmerinnen und -schwimmern eine besondere Freude zu bereiten, können diese ihre Urkunde im Internet hochladen und erhalten anschließend von Disney ein Spaßpaket ( www.disney.de/mach-mit ), in dem sich unter anderem ein aufblasbarer Wasserball, ein Turnbeutel und ein Minipuzzle befinden.



Parallel zum Benefizschwimmen findet am Nachmittag ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm statt: Um 13 Uhr und um 16.30 Uhr demonstriert die Wasserwacht Hofheim eine Rettungsübung und zeigt, wie man den Defibrillator richtig für eine Herz-Lungen-Wiederbelebung einsetzt. Um 14.30 Uhr steht Wirbelsäulengymnastik mit Uta Wlacil auf dem Programm und um 15.30 Uhr zeigt Gabi Först, wie man seinen eigenen Schwimmstil verbessern kann. Zudem können Gäste beim Roten Kreuz von 13 bis 17 Uhr ihren Blutdruck und ihren Blutzuckerwert bestimmen lassen.