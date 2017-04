Streit unter Schülern in Eltmann: Junge von vier Mitschülern angegriffen

Nachdem es in der vergangenen Woche zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren in Eltmann (Kreis Haßberge) gekommen war, ermittelt jetzt die Haßfurter Polizei unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.



Wie die Polizei berichtet, kam es jüngst offenbar zu Spannungen zwischen zwei Schülergruppen der Mittelschule. Ende vergangener Woche wurde die Haßfurter Polizei eingeschaltet, nachdem einer der Jungen von vier weiteren tätlich angegriffen worden war. Ferner war es zu Bedrohungen gekommen. Gerüchten in sozialen Netzwerken, nach denen ein Messer im Spiel gewesen sein soll, kann die Polizei bislang nicht bestätigen.



Unter Beteiligung aller Verantwortlichen wurden geeignete Maßnahmen für eine Konfliktlösung eingeleitet, heißt es abschließend im Bericht der Polizei.