Sander Sportler sind das Aushängeschild

von ALFONS BEUERLEIN

Als ehemaliger Fußballer wusste Ruß genau, warum das so ist. In Sand kultivieren die temperamentvollen, aufgeschlossen und geselligen Sander ihren Bewegungsdrang in den gut organisierten Ortsvereinen mit ihren ehrenamtlichen Funktionären und gut ausgebildeten Übungsleitern. Hier lernen die Sportler alle Kniffe, die über Sieg oder Niederlage entscheiden.



Hochwertiges Angebot

Die Sander Vereine, führte Ruß aus, böten ein breites und qualitativ sehr hochwertiges Sport- und Freizeitangebot an. "Wir ehren heute ehrgeizige Sportler, die ihre Talente nicht vergraben, sondern fördern und entwickeln, damit sich daraus ansehnliche Leistungen ergeben, die ihren Namen und den der Gemeinde im Landkreis und weit darüber hinaus bekannt gemacht haben.



Darunter befinden sich Sportlerinnen und Sportler, die auf Bezirks- auf Landes-, ja sogar auf Bundesebene herausragende Leistungen vollbracht haben", sagte der Bürgermeister und merkte an, auch die Gemeinde leiste dazu einen Beitrag.



In den 13 Sport treibenden Ortsvereinen sind in Sand rund 1500 Mitgliedern registriert, hat sich Verwaltung laut Ruß notiert. Damit sei statistisch jeder zweite Sander in einem Sportverein aktiv. "Und dies ohne die anderen Vereine, die wir auch noch haben", meinte Ruß und fuhr stolz fort: "Sand ist eine lebendige, eine gesellige Gemeinde, in der man zusammenrückt."



Sportliches Zentrum

Bernhard Ruß führte aus, dass die generalsanierte Turnhalle als Sport- und Kulturhalle zu einem sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Zentrum der Gemeinde geworden ist. Sportlich werde die Halle von Kindergarten, Schule und Vereinen genutzt und sei deshalb sehr gut ausgelastet. Seit 2014 komme auch der Kunstrasenplatz den Jugend- und Nachwuchsmannschaften zu Gute.



Bernhard Ruß betonte ferner, dass auch die Vereine FC Sand, TV Sand, SKK "Alle Neun", Tennisclub, MSC, Schützenverein und Segelclub über eigne Sportanlagen in Top-Zustand verfügen. Der Gemeinde läge die Förderung der Jugendarbeit am Herzen, so flossen 7500 Euro an die Vereine. "Wir wissen, dass das Geld im Sport gut angelegt ist", erklärte Ruß. "Sport wird in Zeiten zurückgehender körperlicher Betätigung an Bedeutung zunehmen. Fit sein ist mehr als ein Modetrend."



Die Siegerliste

Meistermannschaften



Tanzgarde "Sweet-Chillies" TV Sand 3. Platz bei den Bay. Meisterschaften im Gardetanz in der

Jugend-Disziplin "Marsch"

Tanzgarde "Minigarde" TV Sand 2. Platz bei den Bay..Meisterschaften im Gardetanz in der

Schüler-Disziplin "Marsch"

Geräteturnen, weiblich TV Sand 1. Platz beim Bayern-Pokal im Gerät-Turnen-Vierkampf, Jhg.

1999 - 2002 (Jugend A/B)

Kegeln SKK" Alle Neun" 2. Mannschaft Sieger beim Kreisklassen-Pokal des Bezirks

Ufr. vom (BSKV

Tischtennis TC Sand, 3 Mannschaft Meister in der 3. Tischtennis-Kreisliga

TC Sand 2. Mannschaft Meister in der 2. Tischtennis-Kreisliga

Fußball FC Sand U-17- Junioren Meister der B-Junioren Kreisliga SW und

Aufstieg in die Bezirksoberliga Ufr.





Ehrung der Einzelmeister



Gardetanz TV Sand "Solo-Gardetanz"

Lisa-Marie Sarrè, 3. Platz Bay. Meisterschaften, Jugend-Klasse

Rosa Schneider, 2. Platz Bay. Meisterschaften, 6 - 9 Jahre



Gerät-Turnen TV Sand Jahrgangsturnen des Turngaues Schweinfurt-Haßberge

Vierkampf:

Carla Zull 1. Platz Jahrgang 2010

Emma Lechner 1. Platz Jahrgang 2004

Mia Zettelmeier 2. Platz Jahrgang 2010

Laura Rippstein 3. Platz, Jahrgang 2010



Sechskampf:

Lars Heurich 1. Platz Jahrgang 2011 und jünger

Bastian Bätz 1. Platz Jahrgang 1999 - 2000

Jonathan Jung 2. Platz Jahrgang 1999 - 2000

Jan Heurich 2. Platz Jahrgang 1999 - 2000

Jannis Jung 2 . Platz Jahrgang 1998 und älter

Raffael Smuda 3. Platz Jahrgang 2008

Tobias Bayer 3. Platz Jahrgang 2003

Tjorben Jung 3. Platz Jahrgang 2001 - 2002





Geräteturnen/Leichtathletik TV Sand DTB-Wahl-4-Kampf beim Gauturnfest in Gochsheim

Lara Schmitt 2. Platz Jahrgang 2002

Sarah Krines 2. Platz Jahrgang 1995

Emma Lechner 1. Platz Jahrgang 2004



Kunstradfahren RV Adler Sand Juniorenmeisterschaften, Bezirk Unterfranken-Ost

Milena Kröll 2. Platz im 2-er-Kunstradfahren mit Leonie Bräuter, Junioren

Leonie Bräuter 2. Platz im 2-er-Kunstradfahren mit Leonie Milena Kröll, Junioren

Hannes Marquart 2. Platz Bezirk Ufr. und 2. Platz Schüler-Nachwuchspokal, 1-er-Kunstradfahren Schüler



Mini-Off-Road MSC Sand

Bruno Keeß 3. Platz "40+" "Nitromaster" (Franken + Thüringen)

Luca Bauer 2. Platz Jugend, "Nitromaster" und 4. Platz "Gesamt (Franken/Thüringen)"

Ralf Bauer 2. Platz "40+" "Nitromaster" (Franken + Thüringen)

Nicole Keeß 2. Platz Damen "Nitromaster" (Franken + Thüringen)

Ulrike Bauer 1. Platz Damen "Nitromaster" (Franken + Thüringen)

Hajo Sauer 1. Platz Herren "Nitromaster "Elektro Franken + Thüringen)"

Markus Sterzinger 1. Platz "40+" "Nitromaster (Franken + Thüringen)"

Philipp Müller 1. Platz Herren "Nitromaster" (Franken + Thüringen)

Jonas Bauer 1. Platz Jugend "Nitromaster "Verbrenner",11. Platz Südd.Meisterschaften

"Elektro" und 4. Deutscher Jugendmeister.

Fabian Würtz 1. Platz Junioren" "Nitromaster", und 2. Platz "Gesamt (Franken + Thüringen)"

sowie 4. Platz bei den Deutschen Meisterschaften in der Junioren-

Klasse



Tischtennis TC Sand Kreis- Ranglistenturniere (Januar und Februar)

Luca Ganter 1. Plätze Schüler B

Cara Ganter 1. Plätze Schülerinnen A

Jasmin Schmitt 1. Platz Schülerinnen B, beim Bezirks-RL-Turnier im Februar und 2. Platz im April

2016



Sportkegeln SKK "Alle Neun" Sand

Pascal Österling 1. Platz bei den Vereinsmeisterschaften des KV Haßberge-Steigerwald sowie 2. Platz bei

den Bayer. und 5. Platz bei den Deutschen Meisterschaften mit der Mannschaft

vom KV Haßberge-Steigerwald

Manuel Hörmann, 1. Platz bei den Kreismeisterschaften Ost

Robert Neundörfer 1. Platz bei den Bezirksmeisterschaften in der Klasse Senioren A





Sport-Schießen Schützenverein Sand

David Flachsenberger 1. Platz Jugend-Schützen-Gaumeister in der Klasse "KK-Liegend" und Teilnahme an

der Bayer.Meisterschaft

Marianne Neeb 2. Platz beim Bezirks-Damenschießen der Senioren mit dem Luftgewehr, 2. Platz bei

den Bezirksmeisterschaften mit der Mannschaft sowie Teilnahme an den

Unterfränkischen (8. Platz), Bayerischen (7. Platz) und Deutschen Meister-

schaften (12. Platz) der Senioren sowie 3. Platz bei den

Gaumeisterschaften,

Stefan Flachsenberger 3. Platz bei den Schützen-Gaumeisterschaften, in der Klasse "KK-liegend,

2. Platz in der Klasse "Armbrust 10 Meter" und 1. Platz mit der Mannschaft in der

Klasse "KK 100 Meter",

3. Platz bei den Bezirksmeisterschaften in der Klasse "Zimmerstutzen",

2. Platz in den Klassen "Armbrust 10 Meter" und "Luftgewehr"

1. Platz in der Klasse "KK 100 Meter" und 2. Platz mit der Mannschaft sowie

Teilnahme an der Bayer.und an der Deutschen Meisterschaft (24. Platz).