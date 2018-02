Retter seit 50 Jahren in Ebern

13 Ordner füllt die Chronik des Ortsverbands der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft in Ebern. Sie erzählen von den Anfängen im Jahr 1967 unter der Obhut der Bundeswehr; von ungezählten Schulungen und Schwimmausbildungen im Einsatz für die Sicherheit der Bevölkerung; vom Aufsichtsdienst über lebensrettende Einsätze an Seen und Schwimmbecken bis zur blühenden Entwicklung eines Ortsvereins, der sich zum zweitgrößten im Bereich der Stadt Ebern entwickelt hat.



Am Freitag, 19. Mai, um 19.30 Uhr feiert de Ortsverband der deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Ebern sein 50. Gründungsjubiläum in der Frauengrundhalle in der alten Kaserne in Ebern. Diese war laut einer Mitteilung des Vorsitzenden Rudolf Rath exakt jener Ort, an dem die Gründung am 4. März 1967 stattgefunden hatte.



Im Zeichen der Bundeswehr

1967 war der DLRG-Stützpunkt am Rande einer Lehrscheinausbildung entstanden, an der an die zehn Soldaten der damalige Eberner Bundeswehreinheiten beteiligt waren. Zu jener Zeit entstanden in der Garnisonsstadt gerade das Freibad am Losberg und das Hallenbad. Beide Einrichtungen wurden binnen weniger Monate im Jahr 1970 eröffnet. 1969 wurde aus dem Stützpunkt, der bis dahin auf 45 Mitglieder und neun Lehrscheininhaber angewachsen war, die DLRG-Ortsgruppe. Vorsitzender wurde Hauptmann Sehnert, der das Amt 1970 an Günter Baltruschat übertrug - einen Zivilisten. Durch diesen Schritt wurde die DLRG aus der Kaserne in die Öffentlichkeit geholt, heißt es in der Chronik des Ortsvereins, und somit war die DLRG Ebern für jedermann zugänglich.

Baltruschat war seit 1960 Mitglied in der DLRG Bamberg gewesen und trat 1970 seinen Dienst als Bademeister in Ebern an. Die Ortsverein, der in der Folge über 20 Jahre hinweg von Erwin Reuter als Vorsitzendem geprägt und seit 2009 von Rudi Rath geleitet wird, setzt auf Kontinuität.



Ein Neubau zum 30.

1997, ein weiteres wesentliches Datum in der Vereinsgeschichte, konnte der Ortsverband die Einweihung seines eigenen Vereinsheims in Fierst feiern. "Hier haben sich die Mitglieder der DLRG mit sehr viel Eigenleistung ein sehr schönes Domizil erbaut, auf das sie auch noch in 50 Jahren stolz sein können", ist sich Rudi Rath sicher. Einen zweiter Grund für die Feier am Wochenende ist also das 20-jährige Bestehen des Vereinsheims.

Die Zäsur, da das marode Hallenbad geschlossen und abgerissen werden musste, weshalb die Eberner und ihre Schwimmvereine in den Wintermonaten "trockengelegt" waren, ist vergessen. Ebenso der dadurch bedingte Einbruch in der Mitgliederstatistik. Seit Herbst 2016 gibt es ein neues Hallenbad in der Stadt, und Wasser ist in Ebern wieder "in". Das bekommt inzwischen auch die Konkurrenz der Schwimmvereine bei verschiedenen sportlichen Wettkämpfen in der Region wieder zu spüren.



Mit fast 600 Mitgliedern ist die DLRG-Ebern heute einer der größten Einzelvereine im Landkreis Haßberge und , laut Rudolf Raths Darstellung, zudem einer jener Vereine, bei denen, "die Mitgliederzahl ständig weiter steigt".

Rath und seine Leute sind ist in verschiedensten Bereichen tätig. Dazu gehören Lehrgänge für Schwimm- und Rettungsschwimmabzeichen, Ausbilder, Fachübungsleiter (auch Wassergymnastik), den Erwerb des DLRG-Bootsführerscheins, für Sanitäter und Kampfrichter im Rettungsschwimmwettkampf, aber auch beispielsweise auch die Taucherausbildung. Ins Ortsgeschehen bringt sich die DLRG vielfältig ein. Ein Beispiel ist der Kinderfasching, den der Ortsverein schon seit Jahrzehnten ausrichtet.



Das geplante Fest

Die DLRG Ebern will, laut Rath "bei Speis und Trank zusammen mit vielen geladenen Gästen aus dem öffentlichen Leben und anderen Vereinen aus dem Rettungswesen gemeinsam ein paar schöne Stunden verbringen". Bei der Gelegenheit sollen besondere Ehrungen "mit den höchsten Auszeichnungen der DLRG" stattfinden, wozu sich der Ehrenvorsitzende des



DLRG-Landesverbandes Bayern, Günter Kolb, angekündigt hat, und man werde die Geschichte der DLRG in einer großen Vereinschronik präsentieren.

Los geht es am Freitag kommender Woche um 19 Uhr mit einem Sektempfang in der Frauengrundhalle. Für musikalische Umrahmung sorgt das Saxofon-Quartett der Musikschule Ebern. Ein gemütliches Beisammensein soll die Feier nach einem offiziellen Teil mit Ansprachen des Vorsitzenden, des Landrats Wilhelm schneider (CSU) und des Bürgermeisters Jürgen Hennemann (SPD) beschließen.