Regionales ganz ohne Extrawurst

von JOHANNA ECKERT

Lirum, larum, Löffelstiel - gesund kochen, das ist nicht viel: Das beweist die Aktion "Wir Landfrauen on Tour", die auch im Landkreis Haßberge stattfindet. Dabei kochte die stellvertretende Kreisbäuerin Petra Grimmer ein mehrgängiges Menü im Rewe-Markt in Ebelsbach. Im April wird in Haßfurt aufgetischt.

Ist es nicht der Traum einer jeden kochlustigen Frau, wenigstens einmal Gast in einer Kochshow zu sein und einem Profi über die Schulter zu schauen? Es gäbe ja genügend Gelegenheiten dazu: Schubeck, Lafer, Mälzer und wie sie alle heißen, die mit viel Blimblim und exotischen Zutaten ihr köstliches Essen Im Fernsehen zubereiten.

Für die Frauen im Landkreis Haßberge muss das kein Traum bleiben. Die Landfrauen des Bayerischen Bauernverbandes sind wieder" on tour" und kochen nach Ladenschluss in Supermärkten in ganz Bayern. Am Donnerstag wurde im Markt von Stefan Helmreich in Ebelsbach aufgetischt - aber ohne viele Extrawürstchen: "Regionale und saisonale Produkte" sind nämlich das "Steckenpferd" der Landfrauen, wie Kreisbäuerin Cäcilie Werner sagte.



Samt Verkostung

Sie freute sich zusammen mit der Köchin des Abends, stellvertretende Kreisbäuerin Petra Grimmer, über die knapp 30 Frauen, die der Einladung zum Kochabend inklusive Verkostung gefolgt sind: "Gesunde Ernährung ist sehr wichtig", so Werner, "deshalb bieten wir auch Kochkurse für Erwachsene an."

Der Bauernverband stellt in Kooperation mit den Rewe-Märkten und dem BBV-Bildungswerk dafür eine mobile Küche samt aller Gerätschaften zur Verfügung, die jeden Abend in einem anderen Markt aufgebaut wird. "Das ist praktisch, da muss man überhaupt nichts abwaschen. Die Küche geht zurück, wie sie ist", erklärt Werner.



Nächster Anlauf in Haßfurt

Vorab schon für alle, die den Kochabend verpasst haben: Am Montag, 24. April, kochen die Landfrauen im Rewe-Markt in der Schweinfurter Straße in Haßfurt.

Auf was die Ernährungsfrauen Wert legen, platzierte Petra Grimmer bei der Kochshow auf dem Teller: Rote Bete, beispielsweise. "Das hat ja auch noch jeder im Keller und es ist bei der Ernährung sehr wichtig", so die Köchin. Wichtig für alle, die Probleme mit dem Kreislauf und dem Herz haben und auch mit Gicht zu tun haben.

"Die jungen Leute essen kaum noch rote Bete, aber es hat sehr viele Vitamine." Schwubdiwub, war der Rote-Bete-Dip auch schon in wenigen Minuten fertig. "Man muss in der Küche auch die Technik benutzen", gestand Petra Grimmer und zog am Schnürchen ihres Multischneiders, "ein Thermomix, was im Moment der Hit ist, ist aber eher etwas für die jungen Leute."

Petra Grimmer erklärte neben dem Rühren und Braten, verriet allerhand kostenlose Tipps und verkochte sich tatsächlich nicht: "Sehr lecker", war die Antwort der interessierten Frauen nach jedem Menü-Gang, und diese waren für einen zweistündigen Kochabend doch recht zahlreich: Kräutersuppe, Hack-fleischröllchen, Ofenknödel, Geschnetzeltes und für den süßen Abschluss noch eine Mohnmousse.

Bei Letzterer stand der Küchenfeind vieler Frauen auf der Liste: Gelatine. "Viele haben ja fast Angst davor, diese zu verwenden. Damit es aber keine Gummibärchen gibt", so Grimmer, dürfe die Gelatine im Wasser nicht kochen.

Wird die Schlagsahne nicht steif, stellt man sie "kurz in den Froster, dann lässt sie sich am besten schlagen." Und dass die getrockneten Kräuter auch wirklich schmecken? "In der Hand aufreiben, dann werden sie gebrochen und das Aroma kommt nochmal raus", informierte Petra Grimmer. Fertig - lassen Sie es sich schmecken!