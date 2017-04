Die fünf Künstler Ute Bernhard, Margarethe Kollmer, Gerhard Mayer, Anne Olbrich und Gerhard Rießbeck beteiligen sich an der Ausstellung "Reformation - und jetzt ?" , die ab Sonntag, 30. April, in der Mürsbacher Kunstmühle zu sehen ist.



Zur Geschichte

Der mittlere Itzgrund ist geprägt von den Wirren der Reformation und Gegenreformation. Je nach Lehensherr oder dem Einfluss der Bistümer Würzburg und Bamberg gab es einen heftigen Wechsel der Religionen. Die Besitzer der Mürsbacher Mühle (Lichtensteinisch) sind laut einer Mitteilung von Carola Eller wie auch die meisten Mühlenbesitzer im Itzgrund evangelisch-lutherischen Glaubens, obwohl viele Bewohner der umliegenden Dörfer zum katholischen Glauben zurückgekehrt sind. Über Jahre hinweg befand sich in der Mühle eine Schule für evangelische Kinder. Nach einigen Problemen wurde schließlich durch eine Stiftung der ledigen Müllerstochter Margarete Zang ein Schulhaus für evangelische Kinder in Mürsbach gebaut.



Aus Neben- wird Miteinander

Aus diesen Zeiten resultiert im Itzgrund und auch in Mürsbach ein Nebeneinander der Religionen, das zunehmend zu einem Miteinander im Zeichen der Ökumene wird.

Für die Betreiber der Kunstmühle lag es aus diesen Gründen im Reformationsjahr nahe, unterstützt von Pfarrer Eckhart Kollmer, dem Kunstbeauftragten des Kirchenkreises Bayreuth, eine Ausstellung zu diesem Thema zusammenzustellen, schreibt Carola Eller ind er Ankündigung.



Die Kunstmühle hat fünf Künstler eingeladen, zu dem Thema Stellung zu beziehen. Die Kunstwerke von Ute Bernhard, Margarethe Kollmer, Gerhard Mayer, Anne Olbrich und Gerhard Rießbeck bieten Antworten. Es soll ein Bogen gespannt werden, von den Anfängen der Reformation bis zur heutigen Zeit, und ein Zeichen für die Ökumene gesetzt werden. Den geschichtlichen Rahmen bilden dabei historische Exponate aus der Mühle und aus den ev. Luth. Kirchen Schottenstein, Watzendorf und Lahm.

Ute Bernhards Stellungnahme zum Thema Reformation ist ihre Arbeit mit Wort und Schrift.

Ihre Werkgruppe mit Worten und Sätzen in einer eigens dafür entwickelten Handschrift auf Bildern war der Ausgangspunkt ihres Schaffens. Es ging ihr um den grafischen Aspekt, den die Worte und Sätze, die gleichsam herabperlen oder ineinandergreifen, hervorrufen. Nach dem Entstehen zahlreicher Bildserien kamen dreidimensionale Werke mit Schrift dazu.

Seit 2015 hat sich eine neue Werkgruppe in Richtung Lyrik geformt. Ute Bernhard verfasst lyrische Gedichte und versieht ihre Arbeiten in einem bestimmten Duktus damit.

Margarethe Kollmer benutzt Video und gefundenes, rekombiniertes Material wie Texte und Bilder aus unterschiedlichen Quellen und erzeugt damit einen Bereich zwischen Verweis und Fiktion. So schließt sie durch den Bezug zwischen Herkunft des Materials, dem, was dadurch dargestellt wird ,und der jeweiligen Installation in der Ausstellung realen und imaginierten Raum zusammen. Es entstehen Doppelbedeutungen und poetische Leerstellen. Der Prozess des Interpretierens steht bei ihr im Mittelpunkt. Die Künstlerin wird in der Ausstellung ihr neuestes Video vorstellen.

Gerhard Mayer hat in der Ellipse seine Grundform gefunden. Auch wenn er mit Schablonen arbeitet, lässt er sich nicht einzwängen in vorgegebene Formen. Er muss die Form erarbeiten und er folgt seinen Regeln. Mal drehen die Linien kalligrafische Pirouetten, dann fallen sie wie leichter Regen herab oder fließen in einen nicht enden wollenden Strudel. Mit der Ellipsentechnik erarbeitet er aus ganz kleinen Versatzstücken historische Gemälde. So entstehen biblische Themen, die beispielsweise dem Werk des Malers Patinir entlehnt sind. In der jetzigen Ausstellung sehen wir "Judith", gemalt nach einem Gemälde von Lucas Cranach, dessen Malerei zum Transmissionsriemen christlicher wie auch spezifisch reformatorischer Inhalte wurde.

Anne Olbrich bildet ihre persönliche Suche nach Antworten ab, ihre emotionale Ergriffenheit von Geschichten, ihr Eintauchen in Botschaften biblischer oder profaner Texte. Die für sich gefundenen Antworten gibt sie in der ihr eigenen Bildsprache wieder - in Farbe und Form. Sie hat bereits einen beeindruckenden Bildzyklus "Offenbarung des Johannes" geschaffen. Im Jubiläumsjahr der Reformation versenkt sie sich in die Welt Luthers. Mit ihrer abstrakten Erzählweise erreicht sie eine sich aufladende Spannung, geheimnisvoll und tief verschlüsselt. Ihre Bilder sprechen den Betrachter an, sie faszinieren.

Gerhard Rießbeck zeigt Bilder mit Architekturen, die wie zufällig aus Sperrmüllplatten zusammengefügt sind. Provisorisch, fragil versprechen sie wenig Schutz - und sind aber doch immer noch eine bessere Behausung als der kahle Boden, in den sie eingegraben scheinen. Und doch tragen sie im Widerspruch zu ihrem ärmlichen Aussehen verheißungsvolle Titel: "Kirche, Missionsstation, Kapelle, Dom". Titel, die von einer besseren Vergangenheit künden oder vielleicht sogar von einer besseren Zukunft, die auf jeden Fall aber deutlich machen, dass der jetzige Zustand nur ein vorübergehender ist und der Betrachter nur das Baumaterial zu sehen bekommt, das im Zusammenhang mit dem Titel erst in der Vorstellung zu seiner Bestimmung findet.



Die Ausstellung Die Schau "Reformation - und jetzt?" in der Kunstmühle vereint die Künstler Ute Bernhard, Margarethe Kollmer, Gerhard Mayer, Anne Olbrich und Gerhard Rießbeck



Vernissage Bei der Eröffnung am Sonntag um 15 Uhr spricht Pfarrer Eckhart Kollmer, Kunstbeauftragter im Kirchenkreis Bayreuth.



Öffnungszeiten Die zusammen mit der evangelischen Pfarrei Schottenstein/Watzendorf kuratierte Schau ist bis 11. Juni jeden Sonn- und Feiertag von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung zu sehen.