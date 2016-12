Haftbefehle gegen Geschäftsführerin und Pflegedienstleiter vollstreckt

Sie kamen um 8 Uhr bei strahlendem Sonnenschein in den Itzgrund, um Licht ins Dunkel und die Vorgänge, die sich seit Jahren in der Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf abspielen, zu bringen: Aufgrund zweier Strafanzeigen im Mai und im Juni diesen Jahres führte die Staatsanwaltschaft Bamberg am Donnerstag Ermittlungen gegen Verantwortliche der Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf (Kreis Haßberge), unter anderem wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen. Nach Informationen unserer Redaktion erhielten neben dem Schloss weitere neun (Privat-)Objekte Besuch von Ermittlern aus Bamberg und Schweinfurt.Über Missstände in der geschlossenen Einrichtung, die direkt an der Grenze der Landkreise Haßberge, Bamberg, Coburg und Lichtenfels liegt, hat unser Portal bzw. der Fränkische Tag Ebern erstmals und exklusiv Ende September berichtet und seither intensive Recherchen angestellt.Über zwei Dutzend Informanten haben sich seither mit immer wieder neuen Vorwürfen in unserer Redaktion gemeldet. Bei Kontrollbesuchen von Behördenvertretern hatten sich diese bislang aber nicht erhärtet. So auch nicht beim letzten Besuch der zuständigen Heimaufsicht am Landratsamt Haßberge am Buß- und Bettag.In mehreren Gesprächen und Stellungnahmen hat die Geschäftsführung, die Gesellschafter leben in Bamberg bzw. dem südlichen Landkreis Bamberg, die Vorwürfe stets entschieden zurückgewiesen und von einem Rachefeldzug ehemaliger Mitarbeiter gesprochen.Gegenstand des Verfahrens von Kripo und Staatsanwaltschaft sind jetzt insbesondere der Vorwurf des Austausches von Medikamenten, unangemessene Sanktionen gegenüber Heimbewohnern sowie verschiedene kleinere Vermögensdelikte. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurden durch die Kriminalpolizei Schweinfurt in der Folgezeit eine Reihe von Zeugenvernehmungen durchgeführt.Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgaben, wurden Anfang November erstmals Vorwürfe geäußert, wonach es durch eine fehlerhafte, medizinische Versorgung beziehungsweise unterbliebene ärztliche Behandlungen oder die unterbliebene Einweisung von Heimbewohnern ins Krankenhaus zu Todesfällen gekommen sein soll.In einem Fall soll nach dem Sturz eines Heimbewohners über mehrere Tage hinweg, trotz des sich drastisch verschlechternden Gesundheitszustandes, kein Arzt hinzugezogen worden und der Heimbewohner deshalb verstorben sein.Nach eingehender Prüfung von Zeugenaussagen und weiterer umfangreicher Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Bamberg und die Kripo Schweinfurt, hat die Staatsanwaltschaft beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bamberg Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags gegen die Geschäftsführerin und den Pflegedienstleiter beantragt sowie mehrere Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt.Diese wurden am Donnerstag durch Beamte der bei der Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt eingerichteten Ermittlungskommission vollzogen. Beide Tatverdächtige werden nunmehr dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Bamberg vorgeführt.Von den Beamten wurden unter anderem Behandlungsunterlagen und Dienstpläne sichergestellt. Gegen einen im Seniorenheim tätig gewordenen Arzt aus dem Landkreis Bamberg wurde ein Verfahren wegen Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse eingeleitet. Auch bei ihm wurde durchsucht und die Patientenunterlagen der betreffenden Heimbewohner sichergestellt. Ein rechtsmedizinischer Sachverständiger wurde hinzugezogen.Die Auswertung wird laut Mitteilung der Ermittlungsbehörden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Um den weiteren Fortgang des Verfahrens nicht zu gefährden, können derzeit weitere Auskünfte nicht erteilt werden, hieß es.