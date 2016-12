Todesfälle in Gleusdorf - Warum haben die Kontrolleure nichts unternommen?

Die Zustände in Schloss Gleusdorf gipfelten in mysteriösen Todesfällen. Wie kann es sein, dass bei Kontrollen von Medizinischem Dienst der Krankenversicherung (MDK) und Heimaufsicht des Landratsamts nicht auffällt, wenn in einer Einrichtung etwas dermaßen schiefläuft?

David Kröll:

Der MDK bewertete das Heim mit 1,7. Welche Aussagekraft hat diese Note?

Das ist allerdings für Laien schwierig.

Im pflegerisch-medizinischen Bereich kommt Gleusdorf nur auf 2,2. Die Bewohner bewerten das Haus mit 2,3. Da müssten doch Alarmglocken klingen.

Wie kann ich einen Transparenzbericht richtig lesen?

Hätten MDK, Heimaufsicht und Angehörige in Gleusdorf genau hingeschaut: Wären dann die Vorfälle zu verhindern gewesen?

Seit mindestens elf Monaten gibt es demnach schon Warnhinweise, ohne dass die Mängel abgestellt wurden?

Häufig wird kritisiert, dass Kontrolleure meist angemeldet ein Heim besuchen.

Bei der letzten Prüfung der Seniorenresidenz handelte es sich um eine solche Kontrolle.

Weiter sagt etwa Pflegekritiker Claus Fus-sek aus München, dass Pflegekräfte bei Befragungen häufig falsche Angaben zugunsten ihrer Chefs machen.

Warum tun Pflegekräfte das?

Was fordert die BIVA?

Das Gespräch führte

Angelika Becker.

Warum die Kontrollen Missstände wie im Seniorenheim Gleusdorf (Lkr. Hassberge) nicht verhindern konnten und was Pflegenoten aussagen: Dazu hat David Kröll eine klare Meinung. Kröll ist Sprecher der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA).Bei den Kontrollen durch MDK und die Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen handelt es sich lediglich um Stichproben. Das heißt, es kann sein, dass die Prüfer problematische Fälle nicht zu Gesicht bekommen. Zudem ist eine Prüfung immer nur eine Momentaufnahme. Je nachdem, wie lange es bis zum Termin dauert, kann auch bei einer anlassbezogenen Prüfung beispielsweise ein blauer Fleck schon nicht mehr zu sehen sein. Hinzu kommt, dass die Bewohner von stationären Einrichtungen schlechte Zeugen sind. Sie befinden sich zum einen in einem Abhängigkeitsverhältnis und müssen gegebenenfalls Repressalien fürchten. Zum anderen sind sie oftmals krank oder geistig verwirrt, sodass ihre Aussagen nicht immer glaubwürdig erscheinen.Zunächst muss man sich bewusst machen, dass selbst eine 1,0 nur die Erfüllung des Mindeststandards darstellt. Im Klartext heißt dies, dass jede schlechtere Gesamtnote schon bedeutet, dass es Mängel in der Einrichtung gibt. Anstelle der irreführenden Gesamtnote gibt es ein genaueres Bild, wenn man sich die Einzelergebnisse im Transparenzbericht ansieht.Als Faustformel gilt: Bei allem, was in Richtung einer 2,0 geht, ist höchste Vorsicht angebracht. Wir empfehlen aber bereits, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sich näher erkundigen, sobald ein Mangel besteht, sprich keine 1,0 erreicht wurde.Das ist absolut richtig. Der pflegerisch-medizinische Bereich ist entscheidend. Wenn eine Einrichtung dort auffällig wird, dann erfüllt sie ihre Kernaufgabe nicht, pflegebedürftige Menschen fachgerecht zu versorgen. Hier kommt noch erschwerend hinzu, dass die Bewohner das Haus schlecht bewerten. Das ist ungewöhnlich.Die Transparenzberichte sind nicht wirklich transparent aufbereitet. Wichtige Informationen sind nur mühsam und mit Anleitung lesbar, außerdem kann man Einrichtungen nicht vergleichen, in Beziehung setzen oder sortieren. Letztlich bleibt oftmals nur die irreführende Gesamtnote hängen, in der zentrale Kriterien wie Medikamentenvergabe oder freiheitsentziehende Maßnahmen mit weniger bedeutsamen Bereichen verrechnet werden. Die BIVA betreibt daher ein eigenes Portal, das die Pflegenoten verbraucherfreundlich aufbereitet und um weitere Informationen ergänzt.Der Fall von Schloss Gleusdorf ist außergewöhnlich und tragisch. Plötzlich kommen innerhalb so kurzer Zeit derart viele Details und Ungereimtheiten zum Vorschein, dass man sich fragen muss, warum dem vorher nicht konsequent nachgegangen worden ist. Es ist bereits drei Monate her, dass die Einrichtung vom MDK anlassbezogen geprüft wurde. Anlassbezogen heißt, dass vorher jemand dem MDK Hinweise auf Missstände gegeben hat, die so stichhaltig waren, dass diese zusätzliche Prüfung angesetzt wurde. Hinzu kommt, dass die Regelprüfung aus dem Januar dieses Jahres ein ähnlich schlechtes Ergebnis brachte. Dieses Ergebnis finden Sie nicht mehr auf den offiziellen Portalen der Krankenkassen, aber bei uns.Ein großes Problem sehen wir darin, dass aufgedeckte Pflegemängel häufig keine ausreichenden Auflagen zur Folge haben, diese zu beseitigen. Wir lesen nicht selten dieselben Beanstandungen in Prüfberichten einer Einrichtung über mehrere Jahre hinweg. Der Gesetzgeber geht zu sehr vom guten Willen des Unternehmers aus und erwartet, dass dieser schon aus eigenem Interesse für eine gute Qualität sorgt.Wir fordern zeitnahe Kontrollen, ob die Mängel abgestellt wurden, und drängen auf Sanktionen.Die Kontrollen müssen laut Gesetz unangekündigt sein. Wir hören aber in unserer Beratungspraxis ebenfalls immer wieder davon, dass die Einrichtungen vorher davon wissen und sich auf diese Prüfungen vorbereiten. Zumindest erfahren die Einrichtungen den ungefähren Zeitraum. Anders sieht es bei anlassbezogenen Prüfungen aus, die in keinem vorhersehbaren Rhythmus erfolgen.Ja, und die Ergebnisse zeigen, dass damit Probleme aufgezeigt werden konnten. Daher halten wir diese Kontrollen durchaus für sinnvoll - zumal es zur Zeit keine bessere Alternative gibt und wir ansonsten keine flächendeckenden Qualitätskriterien hätten. Man darf allerdings mit gutem Recht mutmaßen, dass die Ergebnisse schlechter ausfallen würden und aussagekräftiger wären, wenn alle Prüfungen unangemeldet durchgeführt würden.Als Betroffenenorganisation haben wir die Perspektive der Bewohner im Blick, Pflegekräfte sind nicht unsere Hauptzielgruppe. Unserer Erfahrung nach liegen die Falschangaben aber weniger darin, dass diese dem Arbeitgeber etwas Gutes tun wollen. Vielmehr werden sie häufig unter Druck gesetzt, etwa droht man mit Entlassung, einem schlechten Zeugnis oder Ähnlichem.Wenn man als Auszubildender vor der Entscheidung steht, Medikamente zu verabreichen - was man nicht darf - oder andernfalls zuzusehen, dass der Bewohner gar keine bekommt, entscheiden sich die meisten wohl dafür, ihre Kompetenzen zu überschreiten. Unserer Erfahrung nach sind es in den seltensten Fällen kriminelle Pflegekräfte, die voll verantwortlich sind. Meist liegt der Fehler im System und hat seinen Ursprung im Kostendruck durch den Träger.Es fehlt an Transparenz, wirkungsvollen Sanktionen, und die Kontrollinstanzen greifen zu wenig ineinander. An dem Fall Schloss Gleusdorf gibt zu denken, dass der MDK anlassbezogen prüfen kam und im Ergebnis der Prüfung abzulesen ist, dass dort nicht alles in Ordnung ist. Auch die vorherigen Prüfungen ergaben Mängel. Das zeigt uns, dass die Sanktionen, sofern welche verhängt wurden, nicht ausreichend waren. Es ist insbesondere nicht klar genug geregelt, was passiert, wenn der MDK Pflegemängel feststellt.